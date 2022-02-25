У скандально известного похоронного бюро во Владивостоке отобрали колумбарии

Места для захоронения праха на Лесном кладбище больше не принадлежат "Некрополю" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

УФАС в Приморье дали администрации Владивостока 15 дней, чтобы изъять колумбарии у скандального известного похоронного бюро "Некрополь". Требование выполнено, значит, жители теперь вольны выбирать компанию для захоронения урн.

Ранее бесхозное место для захоронения праха на Лесном кладбище администрация передала в руководство и содержание МБУ "Некрополь", но антимонопольщики сочли это нарушением. В пресс-службе УФАС уточнили, что предупреждение мэрия исполнила 21 февраля.

Недавно МБУ "Некрополь" стало героем другого казуса - у похоронного бюро появился двойник, который незаконно пользовался аналогичным названием. Штраф для ООО "Некрополь" составил 250 тысяч рублей. Как писала "Комсомолка", до этого на ООО жаловались несколько раз. К слову, не в первые и само мунпредприятие замешано в нечестной конкуренции.

Напомним, МБУ "Некрополь" связано с деятельностью экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, подозреваемого в крупной коррупции. Суд уже вынес приговор посреднику обвиняемого.

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