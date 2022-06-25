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25 июня 2022 7:29

Радио «Комсомольская правда» готово рассказывать о Дне молодежи во Владивостоке

Масштабный праздник пройдет на набережной Цесаревича
Екатерина ТИХАЯ
Для того чтобы попасть на праздник, нужно пройти регистрацию.

Для того чтобы попасть на праздник, нужно пройти регистрацию.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

День молодежи Владивосток с размахом отметит в воскресенье, 26 июня. Праздник пройдет на набережной Цесаревича. Весь день гостей события ждут различные мероприятия, площадки (в том числе с работой!), концерты и даже салют! О программе мы уже писали.

«Комсомолка» тоже придет на праздник – мы откроем мобильную студию, прочитаем лекции и устроим мастер-классы. Кстати, даже главный редактор федерального радио Андрей Горбунов приедет!

Чтобы узнать, о чем же будут вещать наш ведущий Илья Кузнецов, подключайтесь к прямой трансляции на YouTube или же ловите нас на волнах 90.4 FM (Владивосток), 107.2 FM (Находка), 99.4 FM (Уссурийск).

11:00 – 12:00

Открыта студия подкастов&видео радио «Комсомольская правда» и KP.RU начала работу

Владивосток вошел в ТОП-10 городов с самой обширной программой празднования дня молодежи. Несмотря на то, что дата празднования дня молодежи – 27 июня, торжественные и праздничные мероприятия пройдут сегодня. Мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках, так что каждый сможет выбрать зрелище по душе. Во время прямого включения узнаем у Ильи Кузнецова, что сейчас происходит на набережной Цесаревича:много ли уже участников, какие площадки уже начали работать, где и как можно зайти на набережную, насколько серьезно проверяют всех на входе, можно ли пройти регистрацию на месте.

12:00 – 13:00

Мастер-класс Открытой студии аудио и видео подкастов «Алые паруса» радио «Комсомольская правда»

Как расширить свой словарный запас и начать говорить красиво и грамотно? Спикер: Елизавета Откидыч, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы ДВФУ.

13:00 – 14:00

Мастер-класс Открытой студии аудио и видео подкастов «Алые паруса» радио «Комсомольская правда»

Видеоконтент на телефон: как снимать и монтировать Reels, TikTok и Клипы, секреты эффектных видеороликов. Спикер: Арина Левадняя, блогер и видеомейкер, спикер Дальневосточного Медиасаммита (2018, 2021), создатель авторского курса и серии воркшопов по съемке и монтажу видео на телефон, была главным сторисмейкером Slenergy (2019-2021).

14:00 – 15:00

Твой голос поколения может прозвучать на радио «Комсомольская правда» по всей России

«Комсомолка» ищет молодых талантливых авторов, журналистов и блогеров во Владивостоке. Молодая креативная молодежь делится своим творчеством из нашей открытой студии «Алый парус» – студии подкастов&видео радио «Комсомольская правда». Площадка будет работать с 11:00 до 18:00. Здесь все желающие смогут записать свой подкаст, прочитать свое произведение на камеру, снять свое видео. Лучшие работы отберет федеральная «Комсомолка» и добавит в свои проекты, которые услышит, прочитает и увидит вся Россия.

15:00 – 16:00

Мастер-класс Открытой студии аудио и видео подкастов «Алые паруса» радио «Комсомольская правда»

Где и как разместить свой подкаст, как правильно публиковать подкасты, на каких сайтах, в каких форматах. Спикер: Константин Коковихин, рекламист, творческий предприниматель, продакт-маркетинг-менеджер (PMM) в сферах: реклама в интернете, медиа, PR, IT, образование.

16:00 – 17:00

Мастер-класс Открытой студии аудио и видео подкастов «Алые паруса» радио «Комсомольская правда»

Travel-контент: как сделать не как у всех, что снимать и зачем? Спикер: Яна Астахова, фотограф и видеограф, педагог студии «Телешкола», финалист проекта от России «Страны Возможностей», «Топ Блог», блогер Национальной Организации Центра Туризма Кореи.

17:00 – 18:00

Подводим итоги Дня молодежи: впервые Владивосток отмечает День молодежи в таком формате.

Молодежь Приморья проявила огромный интерес к мероприятию, он обусловлен богатым выбором локаций и активностей. Организаторы Дня молодежи, среди которых Росмолодежь, Правительство Приморского края, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и администрация Владивостока, постарались сделать этот день максимально интересным для всех. На празднике прошло большое количество мастер-классов, спортивных состязаний, лекций, бесплатных экскурсий, встречи с известными музыкантами, космонавтами, успешными бизнесменами и политиками.

ВАЖНО!

Для бесплатного входа на территорию фестиваля – набережную Цесаревича – нужно пройти обязательную регистрацию на сайте Росмолодежи.

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