Радио «Комсомольская правда» готово рассказывать о Дне молодежи во Владивостоке

Для того чтобы попасть на праздник, нужно пройти регистрацию. Фото: Сергей БАЛАНОВ

День молодежи Владивосток с размахом отметит в воскресенье, 26 июня. Праздник пройдет на набережной Цесаревича. Весь день гостей события ждут различные мероприятия, площадки (в том числе с работой!), концерты и даже салют! О программе мы уже писали.

«Комсомолка» тоже придет на праздник – мы откроем мобильную студию, прочитаем лекции и устроим мастер-классы. Кстати, даже главный редактор федерального радио Андрей Горбунов приедет!

Чтобы узнать, о чем же будут вещать наш ведущий Илья Кузнецов, подключайтесь к прямой трансляции на YouTube или же ловите нас на волнах 90.4 FM (Владивосток), 107.2 FM (Находка), 99.4 FM (Уссурийск).

11:00 – 12:00

Открыта студия подкастов&видео радио «Комсомольская правда» и KP.RU начала работу

Владивосток вошел в ТОП-10 городов с самой обширной программой празднования дня молодежи. Несмотря на то, что дата празднования дня молодежи – 27 июня, торжественные и праздничные мероприятия пройдут сегодня. Мероприятия пройдут сразу на нескольких площадках, так что каждый сможет выбрать зрелище по душе. Во время прямого включения узнаем у Ильи Кузнецова, что сейчас происходит на набережной Цесаревича:много ли уже участников, какие площадки уже начали работать, где и как можно зайти на набережную, насколько серьезно проверяют всех на входе, можно ли пройти регистрацию на месте.

12:00 – 13:00

Мастер-класс Открытой студии аудио и видео подкастов «Алые паруса» радио «Комсомольская правда»

Как расширить свой словарный запас и начать говорить красиво и грамотно? Спикер: Елизавета Откидыч, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы ДВФУ.

13:00 – 14:00

Мастер-класс Открытой студии аудио и видео подкастов «Алые паруса» радио «Комсомольская правда»

Видеоконтент на телефон: как снимать и монтировать Reels, TikTok и Клипы, секреты эффектных видеороликов. Спикер: Арина Левадняя, блогер и видеомейкер, спикер Дальневосточного Медиасаммита (2018, 2021), создатель авторского курса и серии воркшопов по съемке и монтажу видео на телефон, была главным сторисмейкером Slenergy (2019-2021).

14:00 – 15:00

Твой голос поколения может прозвучать на радио «Комсомольская правда» по всей России

«Комсомолка» ищет молодых талантливых авторов, журналистов и блогеров во Владивостоке. Молодая креативная молодежь делится своим творчеством из нашей открытой студии «Алый парус» – студии подкастов&видео радио «Комсомольская правда». Площадка будет работать с 11:00 до 18:00. Здесь все желающие смогут записать свой подкаст, прочитать свое произведение на камеру, снять свое видео. Лучшие работы отберет федеральная «Комсомолка» и добавит в свои проекты, которые услышит, прочитает и увидит вся Россия.

15:00 – 16:00

Мастер-класс Открытой студии аудио и видео подкастов «Алые паруса» радио «Комсомольская правда»

Где и как разместить свой подкаст, как правильно публиковать подкасты, на каких сайтах, в каких форматах. Спикер: Константин Коковихин, рекламист, творческий предприниматель, продакт-маркетинг-менеджер (PMM) в сферах: реклама в интернете, медиа, PR, IT, образование.

16:00 – 17:00

Мастер-класс Открытой студии аудио и видео подкастов «Алые паруса» радио «Комсомольская правда»

Travel-контент: как сделать не как у всех, что снимать и зачем? Спикер: Яна Астахова, фотограф и видеограф, педагог студии «Телешкола», финалист проекта от России «Страны Возможностей», «Топ Блог», блогер Национальной Организации Центра Туризма Кореи.

17:00 – 18:00

Подводим итоги Дня молодежи: впервые Владивосток отмечает День молодежи в таком формате.

Молодежь Приморья проявила огромный интерес к мероприятию, он обусловлен богатым выбором локаций и активностей. Организаторы Дня молодежи, среди которых Росмолодежь, Правительство Приморского края, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и администрация Владивостока, постарались сделать этот день максимально интересным для всех. На празднике прошло большое количество мастер-классов, спортивных состязаний, лекций, бесплатных экскурсий, встречи с известными музыкантами, космонавтами, успешными бизнесменами и политиками.

ВАЖНО!

Для бесплатного входа на территорию фестиваля – набережную Цесаревича – нужно пройти обязательную регистрацию на сайте Росмолодежи.

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