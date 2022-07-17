С базы отдыха в Приморье спасатели эвакуировали людей через ров с водой

Фото: Министерство ГО ЧС Приморья.

Отдыхающие на базе отдыха в Михайловском районе Приморского края оказались отрезаны от «большой земли». Чтобы выехать с территории, приморцам пришлось прибегнуть к помощи спасателей. Об этом рассказали в министерстве ГО ЧС края. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Люди стали буквально заложниками сложившихся обстоятельств. Приморцы отдыхали на базе «Карп», что в поселке Новошахтинский. После 18 часов вечера в субботу, 16 июля, спасателям поступило сообщение: потоки воды отрезали выезд с территории и люди заблокированы.

На место оперативно выехал дежурный караул. Огнеборцам пришлось спасать людей через промытый ров с водой шириной более пяти метров по раздвинутой трехколенной лестнице.

- Эвакуация прошла успешно, из водной западни вывели двух детей и четырех взрослых людей, - сообщили в ведомстве.

Фото: Министерство ГО ЧС Приморья.

Между тем, в Михайловском районе введен режим ЧС, о чем ранее уже сообщала «КП-Владивосток». Специалисты показали муниципалитет с высоты птичьего полета. Сейчас там работает оперштаб, спасатели обходят дома и оказывают помощь населению. Специалисты оценивают ущерб, причиненный местным жителям.

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