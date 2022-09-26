Владимир Макаров: «Если мы откажемся защищаться, мы предадим свою память и своих дедов»

Частичную мобилизацию объявили 21 сентября. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В Приморье общественные деятели поддерживают частичную мобилизацию, которую объявил президент РФ Владимир Путин 21 сентября. Своим мнением поделился и председатель владивостокского Совета ветеранов Владимир Макаров. По его словам, жители края и всей России должны продолжать защищаться.

– Я бы хотел высказать мнение ветеранов Владивостока об инициативе президента. Подавляющее большинство ветеранов поддерживает решение. Решение долгожданное. Мы много говорили о том, что нужно усиливать наши вооруженные силы. Мы столкнулись с блоком НАТО. Против нас сейчас воюет весь так называемый объединенный Запад. Поэтому мы должны мобилизоваться. Мобилизоваться не только армией, но и внутри нашего государства. Сейчас, если мы откажемся защищаться, мы предадим свою память, свою историю, своих дедов.

Председатель Совета ветеранов Владимир Макаров.

Решение президента поддержал и глава Приморья Олег Кожемяко. По его словам, армии оказывается различная поддержка в виде гуманитарных грузов, формирования добровольческих отрядов, социальной помощь для военнослужащих, добровольцев и их семей.

– Но сейчас нашим ребятам там необходима еще более существенная помощь, чтобы создать резервы, сформировать вторую линию, которая позволит выводить на отдых передовые отряды. Семь месяцев люди там сражаются. Это, конечно, вызывает усталость. Поэтому президент и принял эти решения, чтобы поддержать наших людей, которые заявили о желании стать частью России. И мы со своей стороны, конечно, поддержим в этом Владимира Владимировича.

После обращения президента, губернатор провел заседание призывной комиссии по мобилизации края, Теперь главы муниципалитетов, руководители государственных и территориальных органов власти должны выполнить все поставленные задачи.

По решению комиссии, в первую очередь на службу призовут только тех жителей, которые состоят в запасе, проходили службу в рядах Вооруженных сил, имеют военно-учетные специальности и опыт.

Напомним, что в приморской столице не так давно прошел митинг в поддержку референдума

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