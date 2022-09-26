Тематическая иллюистрация. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Ветераны морской пехоты Приморья полностью поддерживают проведение частичной мобилизации и готовы вступить в ряды вооруженных сил России. Об этом заявил председатель региональной общественной организации ветеранов морской пехоты Владимир Лобастов. Он подчеркнул, что в его команде нет ни одного человека, который высказался против данного решения.

– Сейчас началась частичная мобилизация, и в моей организации нет ни одного человека, который бы осудил это решение. Каждый понимает правильность решения и каждый готов прямо сейчас собрать свои вещи и встать в строй. Поддержка наших ребят полная, даже не может быть и речи о том, чтобы юлить. Это наши дети, наши сыновья, это наша жизнь и наши потомки. И мы их обязаны поддержать не просто как граждане, а как отцы и деды, – высказался Лобастов.

Стоит отметить, что 21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал приказ о частичной мобилизации. Согласно плану, в Приморье должны призвать 7,7 тысячи человек. На 23 сентября в регионе оповестили уже 22,7 тысячи человек. Повестки получили 3,8 тысячи мужчин и женщин, среди них 150 – сотрудники краевого правительства.

На этом фоне губернатор края Олег Кожемяко призвал местных жителей отказаться от праздников. До объявления мобилизации муниципалитеты Приморья постепенно отменили пышные торжества и фейерверки. Это обоснованно солидарностью с военнослужащими, выполняющими боевые задачи в рамках СВО.

– Есть спортивные мероприятия, есть дни города, есть чествования героев. Проводите торжественные собрания, поздравляйте людей. Но делайте это скромно и достойно. Не нужно пышных фейерверков, салютов, концертов на площадях. Людям повестки выдали. Для тех, у кого сын или муж пойдет служить, время сейчас очень тяжелое. Мы не думали, что это случится. Запланировали денежные средства, организовали необходимую работу. Но это сложно представить. В муниципалитетах по 50, 100, 150 людей, а где-то и больше получили повестки. Радость не коснется этих домов. Спортивные мероприятия мы можем проводить, патриотические тоже. Но не увеселительные. Не время широко праздновать. Прошу всех глав, профильные министерства и ведомства соответствующим образом отреагировать. Я даю вам такие рекомендации.

Сам глава региона поддержал СВО и частичную мобилизацию. По словам Олега Кожемяко, Приморье оказывает помощь армии РФ, формируя добровольческие отряды, снабжая их снаряжением, специальными техническими средствами, направляя гуманитарные грузы и стимулируя финансово. Так, добровольцы – участники СВО в составе отряда «Тигр» получили награды: медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу» и знаки отличия Приморского края «Приморье. За заслуги».

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