В Приморье после тайфуна «Хиннамнор» восстановили проезд к еще двум населенным пунктам

Ремонтом занимаются «Примавтодор» и другие подрядчики. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Дорожники продолжают устранять последствия тайфуна «Хиннамнор», который прошел в Приморье в начале сентября. Недавно в Дальнереченском районе наладили мостовой переход за селом Боголюбовка. Проблемы для водителей «легковушек» до сих пор отмечены на семи участках дорог региона. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Около 400 единиц техники задействованы в ремонте полотна. Благодаря восстановленному постовому переходу в районе села Боголюбовка появился проезд на Мартынову Поляну и Поляны. Объезд рабочие сделали из труб. Для легковых автомобилей затрудненными остаются 278 километров трассы Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово. В это время на 24 километре участка дороги Звездочка – Чистоводное в Лазовском муниципальном округе, а также в направлении Фурманово проехать можно только вброд. На трассе Сокольчи – Валентин, Лазо – Заповедный проезд закрыт для легковых машин, аналогичная ситуация в районе сел Пшеницыно и Цветковка Чугуевского муниципального округа. Добраться туда разрешено только большегрузам и внедорожникам.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» сообщала, что в Приморском крае из-за непогоды под воду ушли дома и дороги. Так, приморцы подали более 17 тысяч заявлений на компенсацию ущерба поле тайфуна «Хиннамнор». Работы по восстановлению продолжают вестись почти в круглосуточном режиме. Многие переправы оказались размыты тайфуном. Ранее директор АО «Примавтодор» рассказал, что в Приморье свыше 1600 мостов, многие из них стоят больше 50 лет. Это серьезно затрудняет ремонт.

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