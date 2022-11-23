Поиграть, развить эмпатию, помочь: юные спортсмены из Приморья пообщались с волонтерами фонда «Умка»

Юные хоккеисты с подопечной «Умки». Фото: Алексей ВОРОНИН // Администрация Владивостока

Редко кому не нравятся животные, особенно кошки и собаки. Только вот любить со стороны – одно, а проявлять заботу, помогать – уже совсем другая история. Увы, но во Владивостоке много брошенных на произвол судьбы питомцев. Они остаются без теплого дома и ласковой руки, а некоторые и рождаются в условиях сурового мира, где за жизнь и каждую кроху еды нужно бороться. Таким животным помогают фонды, в том числе и «Умка», которые берут зверей под опеку.

Сотрудники организации встретились с воспитанниками хоккейной академии клуба «Адмирал» в «Фетисов Арене» и провели для них особый урок добра. На встрече, которую помогли организовать специалисты городской администрации, юным спортсменам поведали о работе волонтеров и рассказали, как любой неравнодушный может помочь вычеркнутым из чьей-то жизни хвостикам. Кстати говоря, «морячки» познакомились с четвероногим другом фонда – собакой Аймой, которую волонтеры взяли с собой.

Екатерина Кириллова рассказывает мальчишкам, какие животные попадают к ним в фонд. Фото: Алексей ВОРОНИН // Администрация Владивостока

Директор «Умки» Екатерина Кириллова поделилась, что к ним в основном попадают те животные, которые сильно пострадали, – в ДТП, после драк, жестокого обращения. Нередко таких подопечных нужно долго лечить. Ярким примером может послужить кошка Гильдия, которую спасли читатели «Комсомолки». Девчонка несколько дней пролежала на газоне с переломом передних лап, пока рядом не оказались Юрий с сыном. Скорее всего, питомец выпал из окна, и обычно «летуны» погибают в первые-вторые сутки после травмы. Однако владивостокцы подоспели вовремя, и после недели в стационаре, где кошке провели операцию и поставили металлические конструкции на лапы, она переехала в «Умку». Совсем недавно наружные фиксаторы сняли – Гильдия идет на поправку!

Возвращаясь к встрече, отметим – в фонд могут приехать все неравнодушные, чтобы познакомиться с воспитанниками. При желании можно привезти необходимые вещи и корма (список есть на сайте организации). На месте же можно поиграть с животными и, возможно, выбрать себе друга и подарить ему теплый дом и заботу.

Ребята рассказали о своих питомцах и послушали о подопечных организации. Фото: Алексей ВОРОНИН // Администрация Владивостока

Юные хоккеисты рассказали истории о своих домашних питомцах и поделились впечатлениями от мероприятия:

– Мне очень понравился урок, нам показали много красивых кошек и собак, которые живут сейчас в фонде, и рассказали, как можно помочь бездомным животным, – сказал Иван.

Свое мнение высказала и помощник мэра Владивостока Яна Красицкая:

– Есть замечательная фраза «Научившись уважать животных, ты научишься уважать и людей». Поэтому культуру отношения к животным, как и любые другие ценности, необходимо формировать с детства. Важно и дальше поддерживать инициативу наших зоозащитников в проведении уроков добра в школах, посвященных гуманному отношению к животным.

Айма. Фото: Алексей ВОРОНИН // Администрация Владивостока

Как верно заметила Яна Игоревна, общение с хвостиками развивает эмпатию, то есть осознанное сопереживание человеку или животному. Такие люди могут поставить себя на место живого существа, особенно тех, кто слабее. И тогда не будет никаких отрезанных голов котят и хайпа на жутких фотографиях.

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