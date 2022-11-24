Новая дорожная разметка в Фокино озадачила водителей

Обновленная дорожная разметка в Фокино. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Многострадальную трассу в городе Фокино приводят в порядок после продолжительного ремонта. Но, как оказалось, слово порядок здесь вовсе не уместно. Вопросы к дороге начались еще с момента, когда здесь произошла авария. После этого в городе появились пешеходные переходы. А уж потом «вишенкой на торте» стала разметка, которая шокировала всех местных автомобилистов. Но обо всем по порядку – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В начале недели специалисты приступили к нанесению долгожданной разметки на обновленной трассе. И вот когда она, наконец, появилась, вопросов стало больше, чем ответов. Начнем с того, что в Фокино впервые возникли, как говорят местные автомобилисты, некие «островки» на дороге. Заезжать на них нельзя – прерывистой линии нигде нет. Это сразу же ввело водителей в ступор. Но каково же было их удивление узнать, что теперь пунктирной линии в городе и вовсе не будет.

Белая полоса тянется от самого въезда до, пока что, центра города. Всего единственный разрыв – выезд с автовокзала в сторону Находки. Как попасть на территорию тем, кто едет из нее – пока непонятно. Это уже доставило местным немало проблем. Также теперь повернуть на парковку единственного торгового центра в Фокино с правой полосы нельзя. Для этого придется доехать до разворота, который нужно еще найти, совершить маневр и по той же дороге вернуться назад к ТЦ.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» после негодования фокинцев обратилась в правительство Приморского края, где получала обескураживающий ответ. В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона ответили коротко и ясно:

– Вся разметка наносится в соответствии с ГОСТом и проектом реконструкции путепровода и подъезда к нему. Эта дорога часть федеральной трассы теперь, и никаких разрывов не будет, в проекте их нет, и подрядчик делает так, как прописано в госзадании.

Когда подобная ситуация возникла в районе поселка Домашлино, который, кстати, входит в городской округ Фокино, то проблемой заинтересовались быстро. История была такова: проезжая по трассе согласно новой разметке, автомобиль внезапно оказывался на встречной полосе. Об этом автомобилисты рассказали в социальных сетях. В кратчайшие сроки рабочие исправили ситуацию и закрасили ненужные линии на дороге. И вот спустя год ситуация повторилась, вот только теперь масштаб проблемы куда серьезнее, потому что разметка, вызывающая массу вопросов, находится непосредственно в черте города.

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