Обнаженный экстремал прокатился по заснеженным дорогам Уссурийска на сноуборде

Видео попало в социальные сети. Фото: принтскрин видео.

Немало неприятностей обрушилось на Приморье из-за снежного циклона: перекрытие дорог, отключения света, массовые аварии. Наверное, рады непогоде только школьники, которые могут остаться дома, и экстремалы. Житель Уссурийска прокатился по городской площади на сноуборде.

Один конец троса приморец прицепил к автомобилю, а второй крепко держал в руках, и пока машина нарезала круги по площади, мужчина рассекал по дорогам на сноуборде. Казалось бы, ничего удивительного, но во время своей экстремальной поездки он был только в нижнем белье и в шапке Деда Мороза.

Видео, которым поделился сноубордист в социальных сетях, вызвало бурную реакцию у аудитории. Многих поразила его смелость, ведь в такой снегопад и мороз даже в шубе на улицу выходить не хочется.

– Умеют наши люди веселиться.

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