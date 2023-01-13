Вальяжного тигра встретили жители Приморья рядом с проезжей частью

Тигра встретили в Анучинском районе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Приморья встретили полосатого хищника, спокойно отдыхающего на снегу. Об этом рассказали в пресс-службе Центра «Амурский тигр».

Как рассказали представители учреждения, произошло все в Анучинском районе. Ролик встречи с тигром попал в социальные сети. На кадрах видно, что зверь пристально смотрит на незваного гостя, который нарушил его покой, но через несколько секунд потерял интерес к приморцу и убежал по своим делам. Возможно, он захотел спрятаться от камеры телефона.

Напомним, что из-за высокой активности тигров в крае специалисты охотнадзора начнут отлавливать хищников, которые терроризируют жителей Приморья. Ранее один из краснокнижных обитателей тайги загрыз собаку около поселка Дунай, а позже добрался до питомцев в Фокино. От лап другого полосатого зверя также пострадал пес в селе Маргаритово в Ольгинском районе.

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