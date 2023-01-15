Жители Владивостока жалуются на падение ледяных снежков с крыш

Лучше держаться подальше от зданий во Владивостоке. Фото: КП – Владивосток

Жители Владивостока, которые прогуливались в центре города, «стали жертвой» ледяных снежков, падающих с крыш зданий. Они поспешили предупредить других людей и обратились в редакцию «КП».

– На сосульки еще не похожи, но, учитывая временное потепление, все впереди. В диаметре снежки сантиметров пять, а то и больше, даже через толстую зимнюю одежду бьют больно. А если упадет на голову?

Задирать голову повыше и высматривать ледяные угрозы бесполезно. Лучше держаться подальше от домов при возможности.

Напомним, после активного циклона, который 21-23 декабря обрушился на дальневосточную столицу, осталось много снега. И если улицы постепенно чистят, то на крыши никто не обращает особого внимания. Внезапно опустившееся на город потепление 12-13 января заставило снег на кровлях подтаять, а резкий холод, ворвавшийся в приморский центр 14 числа, – сформировать небольшие куски ледышек.

Добавим, в регионе из-за сильных морозов объявили штормовое предупреждение. По словам синоптика Бориса Кубая, 19 января рядом с Владивостоком может пройти циклон, который принесет в город дожди и сильный ветер.

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