Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад о расследовании обстоятельств смерти женщины в Приморском крае. Речь идет о жительницы злополучного острова Путятина, которая скончалась накануне из-за того, что не была вовремя доставлена в лечебное учреждение. Заведено уголовное дело. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Еще 13 января женщина почувствовала себя плохо. В этот же день ее осмотрел фельдшер и посоветовал госпитализироваться. Из-за того, что многострадальный остров вот уже несколько месяцев отрезан от большой земли, в больницу жительница Путятина попала только спустя сутки. Эти сутки и стали роковыми для 35-летней мамы троих детей: женщина скончалась в больнице.

Следком по факту случившегося завел уголовное дело по статье 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

– Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Владимиру Фомину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, – сообщили в следкоме.

Напомним, паром на остров Путятина должны были запустить после долгого перерыва 14 января. Но из-за неблагоприятной погоды транспортное сообщение с материком так и не удалось восстановить. В этот раз блокада привела к трагическим последствиям.

«КП-Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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