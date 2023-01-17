Олег Кожемяко прокомментировал план по решению проблем на острове Путятина

Глава Приморья поручил специалистам разобраться с проблемами жителей поселка. Фото: принтскрин видео.

Глава территориального управления поселка Путятин написала заявление об увольнении. Об этом рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем telegram-канале.

После встречи с островитянами глава края провел заседание с представителями профильных министерств, чтобы решить проблемы, которые волнуют местных жителей. Основные направления, ко которым будут работать специалисты, касаются услуг транспорта, ЖКХ и энергетики.

– Есть ряд просьб от жителей, которые не исполнила администрация ЗАТО Фокино. Ситуация там сложная. Совместными усилиями все поправим, но к этому нужно отнестись серьезно.

Также Олег Кожемяко сообщил об увольнении главы территориального управления поселка Путятин Людмилы Полубояркиной. Подробнее о чиновнице редакция рассказала в отдельном материале.

– Очевидно, что она не справлялась. Сейчас подбирается человек из числа местных наиболее инициативных жителей, кому люди больше доверяют. Проверим изменения через месяц.

Напомним, что несколько месяцев островитяне были отрезаны от большой земли из-за отсутствия транспортного сообщения. В пятницу, 13 января, приморцев потрясла новость о смерти матери троих детей, которая жила на Путятина. Ее долго не могли госпитализировать, о перевозке в Фокино договорилась Людмила Полубояркина.

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