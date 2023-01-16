Сильная снаружи, но хрупкая внутри: у скончавшейся жительницы Путятина остались трое детей и муж

Женщине не смогли вовремя оказать квалифицированную помощь. Фото: Администрация ЗАТО Фокино\личное фото девушки предоставлено друзьями Юлии.

Весь Приморский край потрясен страшной новостью: 35-летняя Юлия, которую все же эвакуировали в больницу с отрезанного от большой земли острова Путятина, скоропостижно скончалась. Если выражаться человеческим языком, то женщину просто не успели спасти. Если формально – заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Кто виноват в том, что трое детей остались без мамы? И кому теперь предстоит нести ответственность за смерть любимой жены и дочери. Корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» удалось связаться с одной из близких подруг погибшей. Подробности в материале.

НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА

Островитяне до сих пор не могут прийти в себя после случившегося. 15 января 35-летняя жительница острова Путятина скоропостижно ушла из жизни. Предшествовала этому всему долгая история, связанная с паромной переправой. Из-за ее отсутствия пациентку не смогли оперативно госпитализировать в больницу, в лечебном учреждении Юлия оказалась только спустя сутки. Эти сутки и стали роковыми для женщины.

У погибшей остались муж и трое детей, а также родители и друзья. Родные Юлии в шоке и едва готовы что-то комментировать. Корреспонденту удалось связаться с близким человеком погибшей. Диана Ц. до сих пор не может поверить в то, что лучше подруги больше нет.

– Очень тяжело… очень жалко. Как человека, как мать, как подругу. Не могу поверить еще. Юля была отзывчивым человеком, всегда приходила на помощь, всегда цвела, любила. Много работала, взвалив на свои плечи абсолютно все. Была сильной снаружи, но хрупкой внутри.

По словам подруги, семья была чуть ли не образцовой, всегда и во всем помогала местным, стараясь ни в чем не отказывать. Юля коренная островитянка, а вот муж – приезжий. Из троих детей общий ребенок у них только один – двухлетняя дочь. Двое детей у женщины от первого брака – 18-летняя дочь и 11-летний сын, но их муж Юлии принял как родных.

– Достойный отец! – коротко отметила о нем Диана.

РОКОВОЙ ДЕНЬ

Мужу о смерти Юли сообщили первому. Кстати, когда пациентку все же отправили в больницу в Фокино, именно супруг сопровождал ее в лечебное учреждение. Затем страшную новость сообщили и близкой подруге, которая выехать в Фокино не смогла, но все время находилась рядом, пока Юлия была на острове.

– 13 января ей стало плохо, она обратилась в нашу местную больницу, ее прокапали. К вечеру ей снова стало плохо, мне пришлось привезти фельдшера на дом, где она ее опять капала. В итоге мы настаивали на госпитализации, потому что человеку легче не становилось. Ее не вывезли. 14 января, с утра, капали снова, и в 17:40 -17:45 ее отправили на буксире – доставили в Фокино. Перевозки добилась наша местная глава Людмила Полубояркина. И то это было 14 числа. 13 января, когда ей стало плохо, никто ни на чем не настаивал. Может быть, чудесным образом ее бы прооперировали, поскольку давление у нее было в норме. Затянутое время – потеря человека, я считаю. Хотя, мы до сих пор конкретно не знаем, как случилось бы, если бы вывезли Юлю 13 числа, – вспоминает Диана.

Помимо мужа и детей у Юлии есть родители. Они проживают в Дунае. Об их моральном состоянии не сообщается, но догадаться не сложно – для всей семьи это большое горе. И если младшие члены семьи – 11-летний сын и двухлетняя дочь – не так остров воспринимают случившееся, то 18-летний и старший ребенок Юлии все осознает.

– Здесь не дам комментариев. Она держится, как может, – отрезала подруга погибшей.

От чего конкретно скончалась жительница острова – пока неизвестно. Есть предварительный диагноз, но озвучивать его нам не позволяет врачебная тайна. Родные и близкие Юлии ждут официальное заключение специалистов, чтобы узнать точную причину. По предварительным данным, проблемы были связаны с поджелудочной железой.

ОФИЦИАЛЬНО

Тем временем в администрации города Фокино сообщили, что все расходы по организации похорон власти берут на себя. Не исключено, что позже семье будут предоставлены еще какие-то льготы, но точной информации об этом еще нет – все слишком обтекаемо и пока только на словах.

В социальных сетях новость о смерти матери троих детей стала самой обсуждаемой за сутки. Местные жители, а также жители Дуная и Фокино негодуют и скандируют одну и ту же фразу наперебой.

– В отставку главу администрации!

Сам глава, кстати, сейчас тоже находится в больнице. О состоянии его здоровья ничего толком неизвестно, но о том, что Александр Баранов на лечении, он сообщил сам в своем Telegram-канале.

– Уважаемые жители нашего городского округа! К сожалению, я нахожусь на госпитализации. Надеялся, что удастся вернуться полноценно к работе на этой неделе, но врачи настояли на продолжении лечения...

Напомним, председатель Следственного комитета России взял на контроль расследование уголовного дела о смерти жительницы острова Путятина. До этого Александр Бастрыкин также под личный контроль взял и уголовное дело о халатности, из-за которой остров до сих пор отрезан от большой земли. Разобраться в ситуации и наладить сообщение должен был замминистра регионального транспорта и дорожного хозяйства Григорий Плотницкий по поручению губернатора, но, видимо, не справился. Глава Приморья Олег Кожемяко отстранил чиновника от должности.

Земляки погибшей объявили сбор средств. Принять участие могут все, кого ситуация не оставила равнодушным. Деньги можно перевести по номеру телефона:

+7 924 248-04-13 – Диана Сергеевна Ц.

Информация проверена редакцией и является достоверной. «Комсомольская правда-Владивосток» приносит свои соболезнования родным и близким.

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