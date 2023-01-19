Бойцы ТОФ и отряда «Тигр» из Приморья получили новое спецоборудование

Военнослужащие получили средства наблюдения, связи, разведки.
Фото: принтскрин видео.
Новую партию спецоборудования передали приморским бойцам, которые выполняют задачи специальной военной операции. Об этом глава края Олег Кожемяко рассказал в своем telegram-канале.
По словам губернатора Приморья, спецоборудование получили бойцы 83 бригады ВДВ, морпехи 155 бригады Тихоокеанского флота и военнослужащие отряда «Тигр». Ребята получили средства наблюдения, связи, разведки и другой необходимой техники.
Также Олег Кожемяко добавил, что уже собран следующий груз для земляков, а именно печки, газовые баллоны, тепловые пушки, теплая одежда.
Напомним, ранее глава Приморья рассказывал, что за 2022 год край потратил более двух миллиардов рублей на спецоборудование и обмундирование, и почти столько же за различные выплаты. Однако эти расходы не влияют на экономическое состояние региона.
Ранее «Комсомолка» писала, что на Южно-Донецком направлении СВО морпехи ТОФ вместе с артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов сорвали планы ВСУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Для благого дела: волонтеры из Владивостока рассказали, почему решили делать одежду для бойцов СВО
Организаторы приморского движения «Шьем для наших» поделились, какие вещи нужны военнослужащим (подробнее)
Глава Приморья посетил земляков в зонах СВО и передал им спецоборудование
Бойцы получили больше 100 радиостанций (подробнее)
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Что показать зимой в Приморье гостям из других регионов?
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)
И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.