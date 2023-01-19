Бойцы ТОФ и отряда «Тигр» из Приморья получили новое спецоборудование

Военнослужащие получили средства наблюдения, связи, разведки. Фото: принтскрин видео.

Новую партию спецоборудования передали приморским бойцам, которые выполняют задачи специальной военной операции. Об этом глава края Олег Кожемяко рассказал в своем telegram-канале.

По словам губернатора Приморья, спецоборудование получили бойцы 83 бригады ВДВ, морпехи 155 бригады Тихоокеанского флота и военнослужащие отряда «Тигр». Ребята получили средства наблюдения, связи, разведки и другой необходимой техники.

Также Олег Кожемяко добавил, что уже собран следующий груз для земляков, а именно печки, газовые баллоны, тепловые пушки, теплая одежда.

Напомним, ранее глава Приморья рассказывал, что за 2022 год край потратил более двух миллиардов рублей на спецоборудование и обмундирование, и почти столько же за различные выплаты. Однако эти расходы не влияют на экономическое состояние региона.

Ранее «Комсомолка» писала, что на Южно-Донецком направлении СВО морпехи ТОФ вместе с артиллерийскими подразделениями Восточного и Южного военных округов сорвали планы ВСУ.

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