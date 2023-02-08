Решение вопроса о безвизовом обмене между Приморьем и Китаем отложили

Процедуру возобновления групповых туров согласовывает Межведомственная комиссия. Фото: Иван Макеев

Приморцы надеялись, что смогут отправиться безвизовые туры в Китай уже в первой половине последнего зимнего месяца, но придется подождать еще немного. Ничего, ждали три года из-за пандемии COVID-19 и еще подождем. 8 февраля руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский сообщил, что заседание о решение вопроса о безвизовом обмене между краем и Китаем переносится на 10 февраля.

Основные согласования для обеспечения таких туров получили еще 25 января. Пока что утверждают механизм электронной регистрации списков туристских групп. Ранее в региональном агентстве по туризму сообщали, что безвиз восстановят к 23-24 января. Этой новости предшествовало открытие китайской границы для грузового сообщения с Россией, в связи с чем некоторые туристические фирмы поспешили и запустили запись на бронирование поездок за ближайший рубеж, принимая предоплату.

Ориентировочно на 8 февраля запланировано заседание Межведомственной комиссии в рамках которого утвердят действующую процедуру реализации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года.

В настоящее время пересечение границы возможно только с получением визы.

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