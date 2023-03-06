Цветочная лихорадка накрывает Приморье

Среди поставок – и импортный товар, и отечественный. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше миллиона цветов к Международному женскому дню завезли в Приморье с 1 по 5 марта. Большая часть поступила из-за рубежа самолетом. В краевом управлении Россельхознадзора рассказали, каких цветов сейчас больше всего в регионе.

Уже больше недели во Владивостоке можно видеть, как около дорог разворачиваются «мобильные ларьки» с тюльпанами, а в супермаркетах и магазинах появляются отдельные стойки с небольшими букетиками. Женский праздник наступит уже совсем скоро, поэтому цветочный бум перед 8 Марта можно официально считать открытым.

Привозить различные цветочные срезы перестали из Китая в 2020 году, когда весь мир настигла пандемия коронавируса. И вот спустя два года начался импорт живых цветов из Поднебесной. Первые поставки в 2023-м пришлись на преддверие Международного женского дня – 1 марта через автомобильный пункт пропуска «Пограничный» провезли 69 260 экземпляров. Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», среди поставок 16 800 обычных и «многоголовых» роз, 12 200 гвоздик, 10 200 «одноголовых» и кустовых хризантем. Остальные 30 060 срезов пришлись на лилии, гортензии, герберы, ветви фисташки и эвкалипта, а также другие растения.

Однако большая часть стеблей, декоративной зелени и горшечных растений – 941 592 штуки – прибыли в Приморье самолетом. За первые пять дней месяца в край завезли 849 825 импортных цветов. Откуда только не идут поставки – это и розы из Эквадора, Кении и Колумбии, хризантемы и тюльпаны из Нидерландов, мимоза из Абхазии и Италии, цветочные композиции из Израиля… Кроме того, импортировали в регион и 4 067 горшечных растений.

87 700 цветов – отечественные. Основные партии тюльпанов привезли из Московской области и Краснодарского края, из последнего региона, к слову, также поставили мимозу. Есть поставки и из Ленинградской области, Бурятии.

Итого – в Приморье меньше чем за неделю завезли 1 010 852 цветка.

Всего же с начала 2023 года в Приморье ввезли 5 274 197 цветов и растений.

По всей России поставки разнообразной цветочной феерии увеличились примерно с 20 февраля – ежедневно таможенники впускают в страну от 390 до 730 тонн. Традиционно пальму лидерства удерживают розы, которых в РФ поступило около 6 тысяч тонн. Второе место занимают хризантемы (2,75 тысячи тонн), третье – гвоздики (890 тонн) и четвертое – тюльпаны (430 тонн). Самый исправный поставщик – Нидерланды.

Напомним, в 2023 году Международный женский день выпадает на среду. 8 марта – официально выходной.

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