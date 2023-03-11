Еще одна точка с самым легендарным стрит-фудом появилась во Владивостоке

Не так давно лакомство и вовсе исчезало с улиц города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приобрести самое популярное во Владивостоке блюдо теперь можно и на Партизанском проспекте. Еще один ларек, где продают знаменитые корейские пирожки пян-се, появился возле автобусной остановки. Подробнее в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Жители Владивостока сообщают, что теперь полакомиться легендарным стрит-фудом можно и на «Инструментальном заводе» – там появилась еще одна точка по продаже пян-се. Ларек расположился со стороны Партизанского проспекта, 40.

Новая точка пян-се на партизанском проспекте. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Напомним, не так давно лакомство исчезло с улиц города. В конце 2022 года «бабушки-пянсешницы» вновь вернулись на «рынок». Первая точка появилась на Снеговой. Фирменный красно-желтый стиль остался неизменным, но обновлен дизайн и в логотип добавили ярких лучей солнца.

Второй ларек появился на той же улице, только на другой стороне. Оказалось, что к ларьку выстраиваются большие очереди, а горожане приезжают даже из других районов города, чтобы вспомнить знакомый вкус.

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