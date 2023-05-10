Карта землетрясения. Фото: Telegram-канал eqkam.

Утром среды, 10 мая, на территории Камчатского края зафиксировано землетрясение. Ощутимое сейсмособытие произошло на глубине в 22 километра. Об этом сообщили в Камчатском филиале геофизической службы РАН. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

По имеющимся данным, землетрясение зарегистрировано в точке с координатами 53°116 северной широты, 158°8 восточной долготы. Это территория Елизовского района, 15 километров на северо-восток от Петропавловск-Камчатского городского округа. Магнитуда подземных толчков составила 4,2. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не наблюдается.

Оперативная информация. Фото: Telegram-канал Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

На территории Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой в три балла.

– Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась, – уточнили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Напомним, чуть больше месяца назад на Камчатке произошло самое мощное за последние годы землетрясение магнитудой 6,9. Подземные толчки до сих пор дают о себе знать. В конце апреля в районе вулкана Шивелуч (который, напомним, не так давно засыпал целый район тысячами кубометров пепла) произошло 15 сейсмособытий. Нормальны ли столь частые землетрясения на Камчатке? Об этом мы рассказали в отдельном материале.

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