Будто было землетрясение: обрушившийся на Владивосток 8 июня дождь уничтожил дороги

Кадры опубликовали очевидцы. Фото: telegram-канал @vlad__ork
В четверг, 8 июня, на Владивосток обрушился мощнейший ливень, потопивший дороги и машины. На некоторых улицах образовались настоящие моря, из-за чего водители с трудом могли проехать, не повезло и пешеходам, которым пришлось мочить ноги, пересекая огромные лужи. Осадки оставили после себя неприятные последствия. Например, на Давыдова смыло трассу. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Минувшим вечером на Второй Речке творился хаос: начиная от парка Победы образовалась пробка, причиной которой стало огромное дождевое озеро, тянувшееся вплоть до остановки «Русская». Вода залила не только проезжую часть, но и тротуар, некоторые пешеходы ждали автобус в надежде вернуться домой, другие решили отправиться пешком.
И 9 июня после ливня владивостокцы в социальных сетях показали, как выглядит асфальт на Давыдова. Здесь будто бы прошло землетрясение.
– Полоса вся перебита, вымыло весь асфальт. Встречки вообще нет.
Корреспондент «Комсомолки» обратился в пресс-службу мэрии за комментарием.
– Это не единственное разрушение в городе, специалисты все посчитают и будут принимать оперативные меры по устранению всех неполадок.
Напомним, что подобное дождевое озеро образовалось и в другом районе Владивостока.
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