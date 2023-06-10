Полиция проверяет информацию о подростках, отрезавших голову собаке в Приморье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях Приморья сообщают о жестоком обращении с животными. По словам людей, в селе Родниковый Кировского района несовершеннолетние отрезали голову собаке ради забавы. Администратор паблика, который получил видео, обрезал большую часть ролика и отказался выставлять, так как «основная часть ритуала вызывает тошнотворный рефлекс». При этом неизвестный демонстрирует биту, нож, а за кадром говорит пугающие слова: «Вот это тебе краска, вот собака лежит».

«Комсомольская правда – Владивосток» обратилась в пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю. После обращения корреспондента полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях.

– Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личности участников инцидента. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством, – заверили журналиста в ведомстве.

Отметим, в последнее время участились случаи жестокости среди детей и подростков. Агрессия направлена на сверстников, взрослых, а также животных. Зачастую дело не ограничивается травлей, дело доходит и до рукоприкладства, после которого жертвы оказываются в больницах, а порой и на кладбище.

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