Четверых пострадавших при пожаре на судне Beks Force моряков из Приморья отправили домой

Фото: onur benzet/MarineTraffic.com.

Четверых моряков с судна Beks Force, которое загорелось у берегов Находки, отправили домой. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» рассказал председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам Николая Суханова, моряков доставили на самолет утром 29 июня. Сначала они вылетят в Москву и только потом в Манилу. Из больницы выписали и третьего механика, который после пожара попал в реанимацию, примерно три дня назад его перевели в обычную палату, сейчас вместе с остальными он отправится домой.

Напомним, что судно Beks Force загорелось 16 июня в 85 километрах южнее от Находки. Направлялось оно в сторону Восточного порта, однако в машинном отделении начался пожар. В тот же день двух моряков с ожогами доставили в больницу. Позже на плохое самочувствие пожаловались еще три человека.

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