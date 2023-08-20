Около трех тысяч жителей подтопленных районов в Приморье сделали прививки от гепатита и тифа

В крае работает 25 бригад-вакцинаторов. Фото: Уссурийская городская больница.

После того, как тайфун подтопил часть домов в Приморье, краевое министерство здравоохранения организовало добровольную иммунизацию детей и взрослых. Вакцинацию проводят против вирусного гепатита А, брюшного тифа, шигеллеза, также проводится профилактика против пневмококковой инфекции и кишечных инфекций, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в минздраве Приморья, с начала недели медики проводят вакцинацию по эпидемическим показания детям старше двух лет и взрослым из групп высокого риска. Работы проводят как в поликлиниках, так и в открытых пунктах временного размещения. Прививки сделали почти три тысячи жителей.

«Такую работу мы проводим всегда, когда в крае проходят тайфуны, и районы затапливает. Сейчас работает 25 бригад-вакцинаторов, задействовано 43 медработника. Всего от разных заболеваний иммунизировано почти 2,8 тысячи человек. Краевой минздрав контролирует ситуацию в ежедневном режиме», – отметила министр Анастасия Худченко.

Работы стартовали в медучреждениях Уссурийска, Спасска-Дальнего, в Михайловской районной и в Октябрьской центральной больницах. Позже работы развернулись в Дальнереченске, в Арсеньевской горбольнице, а также в Красноармейской, Надеждинской, Хорольской райбольнице.

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