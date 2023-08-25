Сняли ограничительные блоки: во Владивостоке восстановили движение в районе Седанки

Сотрудники магазинов пытаются справиться с потопом своими силами. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке в районе Седанка, где из-за мощных ливней перекрыли проезд, восстановлено движение. Об этом рассказал мэр Константин Шестаков в своем telegram-канале. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Сняли несколько разделительных блоков, вода начала стремительно уходить. Восстановлено движение по направлению в город и в сторону аэропорта», – поделился глава приморской столицы.

Однако, судя по онлайн-картам, в сторону ТРК «Седанка Сити» тянется огромная пробка: участок дороги от остановки «Фабрика "Заря"» до торгового центра окрашена в бордовый цвет.

Страдает не только дорога, но и сам ТРК «Седанка Сити». В социальных сетях появилось видео затопленного комплекса. Первый этаж здания медленно уходит под воду, пострадали магазины, а сотрудники пытаются справиться с последствиями стихии своими силами с помощью швабры и ведер. Похожее уже происходило с крупнейшим гипермаркетом «РемиСити» во время мощного дождя 23 августа.

Напомним, что 25 августа на Владивосток обрушилась вся сила стихии, из-за которой дороги и улицы стремительно затопило. Страдают не только водители, которые либо стоят в огромных пробках, либо ищут альтернативные проезды из-за подтопленных трасс, но и пешеходы: на Давыдова из-за сильных потоков мужчину затянуло под машину.

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