Мощный ливень обрушился на Владивосток 25 августа

Спасатели эвакуируют машины. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

С самого утра 25 августа во Владивостоке бушует стихия. Сильные дожди погрузили улицы, дороги и здания города под воду. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Из-за непогоды страдают водители города. Огромные потоки воды стремительно стекают в низменные точки и создают настоящие озера на трассах, а некоторые участки оказались заблокированы.

Но не везет и пешеходам, ведь им приходится пересекать дороги, проходя по воде, которая иногда достает до колен. Некоторых и вовсе потоками уносит под машины.

Вода проникла внутрь ТРК «Седанка Сити», первый этаж уходит под воду, а сотрудники магазинов пытаются спасти свои товары, используя швабры и ведра.

По словам синоптиков Примгидромета, дождь будет идти на протяжении всего дня и прекратится лишь в субботу, 26 августа, когда циклон уйдет в Татарский пролив.

Из-за непогоды губернатор края Олег Кожемяко рекомендовал главам предприятий по возможности сократить рабочий день и отпустить сотрудников пораньше.

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