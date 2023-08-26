Во Владивостоке убирают сошедший из-за ливней грунт

Работы по устранению последствий стихии стартовали ночью. Фото: Администрация Владивостока

Минувшей ночью бригады предприятия «Содержание городские территорий» убрали сошедший грунт на Коммунаров, Светланской, Русской, Алеутской и других улицах города. Эти же работы продолжаются и 26 августа на Башидзе, Некрасовской, Пушкинской, Гоголя, Борисенко, Маковского и Некрасовском путепроводе, рассказали в пресс-службе администрации Владивостока. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации мэрии, специалисты продолжат убирать сошедший грунт на объездной трассе Седанка – Патрокл. На улице Русская в районе кольца «Багратиона» ремонтируют пострадавший от ливней участок.

Как поделился глава приморской столицы Константин Шестаков в своем telegram-канале, вода спала по всему городу, однако подтопления еще сохраняются. С помощью квадрокоптера обследуются места, которые наиболее сильно пострадали из-за дождей.

«Совместно с подрядчиками будем разбирать завалы в районе реки Объяснения. Вчера работали на Черной речке. Сегодня в плане – река Объяснения и Вторая Речка. С МЧС заходим в школы и детские сады, которые были подтоплены: будем откачивать воду, сушить помещения», – добавил мэр.

Напомним, что минувшей ночью на город обрушился мощный ливень, затопивший улицы и дороги города. Пострадали и здания, например, детские сады, из которых эвакуировали воспитанников. Однако нашлись жители, которые даже в непогоду смогли повеселиться.

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