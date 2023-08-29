Глава Владивостока рекомендовал работодателям перевести персонал на удаленку

За 12 и менее часов выпадет около 70 миллиметров осадков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации синоптиков Примгидромета, в дальневосточной столице за 12 и менее часов выпадет около 70 миллиметров осадков, а порывы ветра достигнут 32-35 метров в секунду. Из-за этого глава города Константин Шестаков посоветовал работодателям сократить рабочий день. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам мэра, 29 августа предприятиям стоит сократить рабочие часы, а 30 числа перевести сотрудников на удаленку. В этот же день в детских садах Владивостока организуют свободное посещение.

Константин Шестаков также напомнил, что возможно увеличение сброса с Богатинского водохранилища, из-за чего жителей просят заранее собрать документы, теплые вещи, продукты и быть готовыми к эвакуации. Пункты временного размещения находятся на Успенского, 19, и 73.

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