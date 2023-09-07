Жителей Уссурийска оставят без праздничного фейерверка в честь Дня города

День города начнется 16 сентября в 10:00. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году Уссурийск отмечает 157-ю годовщину со дня основания. На сегодняшний день в городе проживают 175 тысяч жителей, а в округе – 205 тысяч человек. В мэрии муниципалитета рассказали, что из-за паводков пришлось скорректировать программу праздника. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в мэрии, деньги, которые выделили для праздничного салюта и выступления приглашенной звезды, направят пострадавшим от наводнений жителям.

«В начале года при формировании бюджета мы заложили почти 15 миллионов рублей на День города и Новый год, хотели подарить жителям города хорошую концертную программу, пригласить звезду, устроить фейерверк. Но сейчас считаю, что эти средства необходимо направить на помощь пострадавшим от наводнения», – отметил глава Уссурийского ГО Евгений Корж.

Начнется День города 16 сентября в 10:00 с субботника в наиболее пострадавших от стихии участках: в районе Пушкинского и Чичеринского мостов, в парке «Зеленый остров», возле дамбы в конце Выгонной. Общий сбор за станцией АЗС на улице Пушкина.

В 12:00 на главной площади стартует благотворительный марафон «Собираем урожай». Цель мероприятия – помочь владельцам частных подворий сделать запасы на зиму.

Также в течение дня на площади будут выступать коллективы местные учреждений культуры и искусства, а завершится праздник в 19:00.

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