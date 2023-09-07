Во Владивостоке в ДВФУ выстроилась километровая очередь за ПЦР-тестом перед ВЭФ

Один из пунктов сдачи ПЦР-теста открылся в корпусе L на территотории ДВФУ. Фото: принтскрин видео.

Осталось совсем немного времени до главного делового события, которое пройдет во Владивостоке на острове Русский – VIII Восточный экономический форум. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо сдать ПЦР-тест. Часть пунктов, где можно пройти обследование, заработали 7 сентября, и люди уже выстроились в огромные очереди. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кадрами толпы, которая образовалась на обследование, очевидцы поделились в социальных сетях. На кадрах ролика видно, что огромная очередь стоит возле пункта в корпусе L на территории кампуса ДВФУ. Вместе с ним 7 сентября заработала точка для обследования в здании правительства Приморья.

Отметим, что участники форума могут попасть на площадку только при отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Обследоваться необходимо за сутки до первого посещения. Тем, кто пребывает во Владивосток из других регионов 7 сентября и позже, нужно получить результат перед отправлением в приморскую столицу, но не ранее чем за 48 часов до вылета/выезда, начиная с 18 часов 6 сентября.

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