Первого октября Приморский краевой суд вынес приговор по резонансному уголовному делу. На скамье подсудимых тогда оказался житель Кировского, которого в конце 2019 года обвинили в изнасиловании и убийстве 17-летней красавицы-студентки. Суд полностью признал его виновным. Приговор был суровым, хотя, по мнению большинства, справедливым – 22 года колонии строгого режима. Сторона защиты сочла такое решение суда необоснованным и обжаловала приговор.- Заседание прошло 28 декабря в том же Приморском краевом суде. Пока он сидел, ухмылялся и крутил в руках четки, мое сердце разрывалось лишь от одной мысли, что ему могут смягчить приговор, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Анна, мама убитой Дарьи. – Свидетельские показания людей, которых я видела в первый раз, были враньем. Снова пытались настоять на том, что между моей дочерью и этим душегубом все было по обоюдному согласию. Но у нас было огромное количество доказательств, по которым понятно, что отношений между ними не было. К счастью, суд решил, что приговор был праведным и оставил решение без изменений.Анна признается, если и это решение адвокаты решат обжаловать, она снова будет присутствовать на суде и добиваться, чтобы убийца ее дочери оставался за решеткой.Напомним, что 17-летняя Даша пропала в ноябре 2019 года. Красавица-студентка пошла на встречу с будущим душегубом, которого знала уже очень давно. Она считала его другом и даже называла братом. После свидания Даша пропала. Родители забили тревогу – на поиски девушки отправились едва ли не все жители Кировского.Дашу нашли спустя несколько дней в реке. На ней не было нижнего белья, поэтому следователи сразу рассматривали версию с изнасилованием. Позже станет известно, что Антон задушил студентку ее колготками, чтобы скрыть следы изнасилования. Парня задержали, но он свою причастность всячески отрицал, пытаясь убедить оперативников в том, что он попрощался с Дашей в этот день и больше ее не видел. Тем не менее, следствие смогло собрать доказательную базу. Спустя год его приговорили к 22 годам лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГод спустя. Что стало с душегубом из Кировского, который изнасиловал и убил 17-летнюю красавицу-студенткуКак оказалось, приговор не поставил точку в этом чудовищном преступлении, сторона защиты подала апелляцию (подробнее..)Изнасиловал, задушил колготками, а тело выбросил в реку: в Приморье задержали подозреваемого в убийстве пропавшей красавицыПарень уже рассказал силовикам, где он совершил преступление и показал, что он сделал с Дашей на манекене (читать дальше..)Эксклюзивное видео «КП»: в последние минуты жизни 17-летняя приморская красавица ссорилась со своим ухажеромПо словам родственников Даши, навязчивый парень мог что-то подсыпать ей в бокал в баре (подробнее..)На сына полицейской, подозреваемого в убийстве 17-летней Даши Колесниковой, уже писала заявление об изнасиловании другая женщинаПотерпевшая сама забрала заявление, поэтому до суда дело так и не дошло (читать дальше..)