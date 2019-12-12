На сына полицейской, подозреваемого в убийстве 17-летней Даши Колесниковой, уже писала заявление об изнасиловании другая женщина

Ноябрьское убийство 17-летней Даши Колесниковой – первой красавицы поселка Кировский - обрастает новыми жуткими подробностями. Ее тело нашли без нижнего белья под мостом в реке Уссури, перед убийством девочку изнасиловали. Подозреваемый в тяжком преступлении - 24-летний Антон, Дашин ухажер и сын сотрудницы местной полиции. Парня уже отправили в СИЗО, однако оказалось, что ранее Антон уже рисковал попасть за решетку по обвинению в изнасиловании другого человека. Но тогда женщина забрала заявление, и дело не дошло до суда, что подтвердил источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах.

Даше было 17 лет. Фото: личная страница погибшей Дарьи.

Долгое время Антона считали другом Дашиной семьи. Сама Даша называла его братом, а он тайно мечтал о большем. Получив отказ от красавицы-студентки, он жестко расправился с предметом своего вожделения.

Два года он ухаживал за Дашей, но, получив отказ, жестоко расправился с девушкой. Фото: личная страница главного подозреваемого.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/746371" frameborder="0"></iframe> Появилось видео следственного эксперимента с подозреваемым в убийстве и изнасиловании красавицы-студентки в Приморье.СУ СК России по Приморскому краю

После того, как тело девушки обнаружили в реке, родным Даши пришлось пережить многое. Но самое, пожалуй, страшное было узнать от знакомых в правоохранительных органах, что главный подозреваемый в изнасиловании и убийстве уже, по всей видимости, избегал наказания. Несколько лет назад его обвинила в изнасиловании другая женщина. Потерпевшая даже написала заявление в полицию, однако позже передумала и забрала его обратно. В итоге в отношении Антона не было возбуждено уголовное дело.

Достоверный источник, близкий к следствию, подтвердил «КП» данные сведения, указав, что расследование не проводилось, потому что «вопрос был урегулирован пострадавшей и подозреваемой сторонами».

Несмотря на то, что в этот раз против Антона возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО, родственники погибшей Даши до сих пор переживают, что ему помогут избежать колонии.

- Я хочу, чтобы наконец-то он был наказан. Чтобы он получил не 5 лет, а 15. Мне не дает это покоя, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Анна, мама погибшей Даши. - Я хочу с этим со всем бороться. Сколько таких еще извергов, прикидывающихся друзьями семьи, рядом с другими девочками. Может, мы так убережем судьбы других.

Напомним, Даша пропала 22 ноября. Ушла на свидание, но домой она так и не вернулась. Первую красавицу Кировского искали родственники, волонтеры и сотрудники полиции. Все безрезультатно. Спустя три дня ее нашли под мостом в реке Уссури. Раздетой и мертвой. Задушили Дашу ее же колготками. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Изнасилование».

В зверском убийстве разбираются следователи. Фото: личная страница погибшей Дарьи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/747966" frameborder="0"></iframe> Эксклюзивное видео «КП»: последние минуты жизни приморская красавица провела со своим душегубом.

Сам Антон, пригласивший в тот вечер девушку в бар, рассказал на следующий день, что не знает, где девушка и отказался помогать в ее поисках. Эксклюзивное видео того вечера мы публиковали на нашем сайте. Однако вскоре Антона задержали. На допросе он всячески изворачивался, но вывести его на чистую воду помог полиграф. Вскоре он показал следователям, как убил Дашу. По решению суда его поместили в СИЗО.

Родственники Даши просят всех неравнодушных граждан о помощи в сборе средств на установку памятника девушки: 4276850038486160 Галина Павловна К.

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