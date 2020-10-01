«Разрыдался на последнем слове»: насильника-убийцу красавицы из Кировского осудили на 22 года

На снимке 17-летняя красавица Даша и ее душегуб. Фото: личные страницы убитой и обвиняемого.

Приморский краевой суд 1 октября вынес приговор в отношении жителя Кировского, которого в прошлом году обвинили в изнасиловании и убийстве 17-летней Даши. Девушка была первой красавицей в поселке.

Напомним, что студентка колледжа пропала в ноябре прошлого года. Девушка пошла на свидание с Антоном. Поход в кафе закончился конфликтом, после которого Даша пропала. После того, как девушка, которую называли первой красавицей Кировского, не пришла домой, родители забили тревогу. Началась масштабная поисковая операция с участием соседей, волонтеров и сотрудников полиции.

Спустя несколько дней поисковики объявили о том, что поиски Даши прекращены. Оказалось, ее тело нашли в реке, на Даше не было нижнего белья. Как станет известно после проведения экспертизы, перед смертью девушку еще и изнасиловали. А убийца лишил ее жизни, задушив ее же колготками.

По подозрению в совершении тяжкого преступления задержали этого самого Антона, который последним видел Дашу в живых. Свою причастность он всячески отрицал, уверяя, что не имеет никакого отношения к убийству девушки. Тем не менее, следствию удалось доказать, что Антон изнасиловал Дашу после того, как она отказала ему в интиме. Убийство же совершил, чтобы избежать наказания.

Полгода назад суд начал рассмотрение уголовного дела. Сторона защиты пыталась убедить всех, что между Дашей и Антоном были отношения. Но все друзья и знакомые были единодушны – Антон был для убитой только другом, она даже называла его братом, но парой они никогда не были.

В минувший понедельник Антон, произнося последнее слово, заплакал. Признал свою вину и раскаялся. Однако на приговор это никак не повлияло.

- Мы просили самого сурового наказания. И с учетом того, что у нас педофилам дают меньше, я довольна приговором, - рассказывает корреспонденту «Комсомольская правда – Владивосток» Анна, мама убитой. – Его приговорили к 22 годам лишения свободы колонии строгого режима. Вместе с тем, есть еще и ограничение свободы на 1,5 года. Сейчас очень интересно, что будет с его мамой, которая работает в полиции. По всей логике событий, ее должны уволить из органов, потому его сына признали виновным в изнасиловании и убийстве.

Стоит отметить, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

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