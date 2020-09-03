Владивосток побил 50-летний рекорд по скорости ураганного ветра

На Патрокле сегодня не было отбоя от желающих сфотографировать волны и побороться с ветром Фото: Сергей БАЛАНОВ

Всем еще со школы известно, что скорость ветра 30 метров в секунду – это уже ураган. Но сегодня, 3 сентября, был не просто ураган.

- Владивосток перекрыл рекорд 1969 года. Порывы ветра в приморской столице достигали 41 метра в секунду, - рассказала редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова.

Пик непогоды пришелся на 17:00, после чего ветер стал немного ослабевать. Но и сейчас он все еще сильный.

Из-за сильного юго-восточного ветра даже пришлось перекрыть Русский и Золотой мосты, что с момента их открытия в 2012 году случалось всего пару-тройку раз.

В других населенных пунктах ветер тоже был сильный. Например, в Находке ввели режим ЧС. В Дунае жилой дом остался без крыши. Но рекордов не было. В Барабаше и Артеме зафиксирован максимальный ветер 25 метров в секунду. В Посьете – 28 метров в секунду.

В то же время во Владивостоке более 100 поваленных деревьев, около 50 поврежденных крыш.

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