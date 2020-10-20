«Вода ушла, рыба умирает»: приморцы забили тревогу, заподозрив очередную экологическую катастрофу

Приморцев испугали кадры с золоотвала Фото: принтскрин видео.

Видео с территории ТЭЦ, расположенной в городе Артеме, размещенное в соцсетях, взбудоражило приморцев. На кадрах запечатлена опустевшая чаша золотоотвала с погибающей рыбой. В свете последних событий, произошедших на Камчатке, местные жители тоже забили тревогу и заговорили об экологическом бедствии. Пока обеспокоенная общественность выражает недовольство в интернете и собирается обращаться в прокуратуру, «КП» попыталась разобраться в произошедшем и пообщалась с официальным представителем предприятия, на территории которого велась резонансная съемка.

– К данному видео не применимы термины «экологическая катастрофа» и похожие. Ровно, как и золоотвал станции не относится к понятию «окружающая среда». А, наоборот, являясь искусственным техническим сооружением, специально создается с одной целью – безопасного размещения и хранения отходов производства, при котором как раз должно исключаться негативное влияние технологического процесса на естественную окружающую среду. Это главная задача технического сооружения. При этом наличие самих живых организмов, в том числе рыбы, внутри чаш золоотвалов не предполагается, – отметил директор Артемовской ТЭЦ филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Андрей Бесчастнов.

Как оказалось, резервуар золоотвала № 1 сейчас находится в реконструкции. Проект был одобрен государственной экологической экспертизой, именно поэтому чашу осушили. По словам руководителя, специалистам удалось собрать большую часть рыбы и выпустить в реку.

– Стоит заметить, что наличие рыбы в золоотвалах Артемовской ТЭЦ говорит о соответствии всем современным требованиям экологической и промышленной безопасности, предъявляемым к объектам такого рода, – подытожил Андрей Бесчастнов.

Напомним, все Россию всколыхнула новость о гибели морских обитателей на побережье Камчатки. Часть Халактырского пляжа оказалась усыпана трупами животных. Специалисты рассматривали сразу несколько версий, не исключая человеческий фактор и возможность загрязнения океана. Однако после повторных проб воды, которые были спецрейсом направлены на исследование в Москву, большинство ученых сошлись во мнении, что массовая гибель организмов в Авачинском заливе вызвана вредоносным цветением водорослей, которое еще называют «красным приливом».

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