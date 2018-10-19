ЕР не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья

СЕГОДНЯ 07:57 2018-10-19T10:17:19+03:00

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Сенатор, и.о. секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Людмила Талабаева впервые пришла на радио «Комсомольская правда»-Приморье». Поводом стало 80-летие края, которое приморцы отметят в субботу 20 октября. Кроме того, в прямом эфире обсудили политическую ситуацию: отмену результатов сентябрьских выборов губернатора, назначение повторного голосования 16 декабря и заявления желающих участвовать в этой кампании.

Авторитетный политик Людмила Талабаева - впервые на радио «Комсомольская правда»-Приморье»Фото: Ксения КРЫМОВА

Интерес разговору придавал тот факт, что Талабаева всего лишь неделю назад вернулась к руководству «Единой России» в Приморье. Сейчас известный политик выразила уверенность, что под конец года приморцы сделают уже окончательный выбор:

- Я очень надеюсь, потому что если будет не окончательный, то ничего хорошего для Приморского края не будет. Вы же знаете, что выборы требуют огромного количества денег. Что ж мы – из-за того, что мы особенные такие, единственные в России, будем постоянно тратить бюджетные деньги? Хватит играться. Мы всем показали, что умеем протестовать. Первые в современной России, где отменили итоги губернаторских выборов. Но теперь нам всем нужно подойти к этому вопросу очень серьёзно. И, мне кажется, у нас в губернаторы сейчас идёт человек – я имею в виду временно исполняющего обязанности Олега Кожемяко, который будет как раз заниматься делами, а не политикой. Он работал в других регионах, а я в этих регионах была. Особенно заметны изменения в Амурской области – по сравнению с ней, у Сахалинской области бюджет – просто огромный. Я видела, чтобы было в Амурской области, когда пришёл Олег Николаевич, и что потом стало. Очень хочется, чтобы и в нашем любимом Приморском крае появился хозяин.

Ведущий прямого эфира Илья Кузнецов заметил, что будет явно нескучно, так как уже появился, например, «зелёный» кандидат.

- Какого цвета нам ещё ждать? – поинтересовался Илья у собеседницы.

Она ответила, что Приморью нужен не москвич, а местный, который понимает, что здесь происходит:

- И я считаю, что Олег Николаевич сейчас на своём месте. Я его ведь знаю ещё с тех времён, когда руководила портом, а у него была «Преображенская база тралового флота».

Другой ведущий, Иван Егорхин, уточнил, кто же тогда будет на выборах кандидатом от «Единой России». Талабаева пояснила:

- Мы выдвигать никого не планируем. У нас Олег Николаевич – член партии, но он идёт самовыдвиженцем. И я считаю, что политически это правильно, потому что ему сегодня нужно консолидировать общество в Приморье.