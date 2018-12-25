Кожемяко взял на работу младшего Наздратенко

Сегодня стало известно о новых кадровых решениях Олега Кожемяко, успешно пережившего губернаторские выборы в Приморье. После обновления вице-губернаторского корпуса он принял решение о том, кто будет руководить представительством администрации Приморского края при правительстве РФ. Это Алексей Наздратенко – младший сын Евгения Наздратенко, который был губернатором края с 1993 по 2001 годы. Сейчас Евгений Иванович, как и его сын, живёт в Москве, но оба поддерживают связь с Приморьем.

Алексей Наздратенко в Приморье - ноябрь 2018 года. Фото: instagram.com/nazdratenko

Бывший губернатор Евгений Наздратенко приезжал в Приморье в декабре 2017-го, помочь освоиться Андрею Тарасенко. Фото:primorsky.ru

На сайте администрации нет пояснений главы региона, почему выбор сделан в пользу Наздратенко. Ранее «Комсомолка» писала, что он получил высшее юридическое образование, занимался бизнесом и адвокатской практикой.

Политолог Сергей Гребенюк отметил в беседе с корреспондентом «КП»-Владивосток»:

- На самом деле мотивы очевидны: Кожемяко последовательно выстраивает отношения с краевыми элитами – то есть с теми, кто имеет общественный вес и влияние на общественно-политические процессы в крае. У него уже есть выстроенная коммуникация с экс-губернатором Сергеем Дарькиным, и даже с бывшим мэром Владимиром Николаевым есть определённая коммуникация. Сейчас - с Евгением Наздратенко. Выстраивается система издержек и противовесов – фактически то нормальное политическое взаимодействие, которое и должно быть в регионе. Когда представители разных элитарных кланов вовлекаются в процесс принятия решений, обеспечивается широкая коалиция общественно-политических сил, и в целом это в перспективе обеспечит стабильность на территории края, отсутствие межэлитарных конфликтов. Конкретно назначение Алексея Наздратенко решает сразу два момента: первый - обеспечение коммуникации и встраивание клана Наздратенко. Для Кожемяко, как я понимаю, это важно. А второй момент – то, что Наздратенко-младший является жителем Москвы, который преуспел в развитии собственного бизнеса и собственной практики.

Политолог добавил, что на такую должность как руководитель представительства администрации края в Москве можно было рассматривать и других кандидатов:

- Не скажу, что представительство когда-либо возглавляли сильные политики. Это, в принципе, достаточно техническая роль и кандидатура Наздратенко-младшего соответствует ей.

Также новый губернатор пополнил список своих общественных советников. Компанию депутату Заксобрания, участнице сентябрьских выборов Юлии Толмачёвой составили член краевого избиркома, председатель регионального отделения общественного движения «Матери России» Татьяна Заболотная и экс-депутат Думы Владивостока, неоднократный гость программы «Что приморцу хороШоу» Александр Юртаев.

Юртаев рассказал сейчас:

- Думаю, те программы, которые я предложил на городском и краевом уровнях, действительно нужны. Та стратегия, которая была выбрана и направлена на поддержку ТОС, малого бизнеса, строительство жилья для детей-сирот, решение проблем с дорогами.

Собеседник «Комсомолки» добавил, что также на общественных началах он останется советником главы городской администрации. То есть продолжит работу с новым и.о. мэра: на эту должность в конце прошлой недели назначен Олег Гуменюк.