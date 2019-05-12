Расширяя границы: специалисты конкурса «Человек и природа» рассказали об итогах и перспективах

Специалисты конкурса «Человек и природа», проходящего на протяжении нескольких недель во Владивостоке, готовы подвести итоги. Научное мероприятие, собравшее детей из различных районов Приморья, стало стартовой площадкой для решения действительно важных экологических проблем в крае. Планируется, что конкурс не только будет ежегодным, но и расширит географию. О том, как проходил отбор работ, о необычных проектах и планах на будущее – в материале «Комсомолки».

Подготовка к первому на Дальнем Востоке конкурсу «Человек и природа», стартовала за несколько месяцев до даты официального открытия соревнований. На этой стадии претенденты определились с направлением работ, подробно описали свои проекты, разработали план реализации и рассказали о результатах исследовательской деятельности. Творческим заданием стало создание видеороликов о самом проекте. Строгий отбор прошли 22 школьные команды во главе с научными руководителями. Претенденты смогли побороться за главный приз – стажировку в НИИ общественного здоровья им. Н. А. Семашко в Москве.

Все конкурсные работы тщательно изучило компетентное жюри, в состав которого вошли эксперты, академики, преподаватели со стажем, научные сотрудники, и специалисты крупных компаний Дальнего Востока. Конкурс, организованный по инициативе АО «Сибирская угольная энергетическая компания», привлек внимание к проблемам экологии и позволил подрастающему поколению предложить свое решение этих проблем, а также отработать приобретенные знания на практике. В дружеской обстановке, которая царила на проекте, ребята смогли пообщаться и обменяться опытом, а наличие конкуренции помогло детям открыться и реализовать свой потенциал. Главными наставниками участников стали их педагоги. При этом проекты, в которых основную часть исследования провел именно учитель, сразу бросались в глаза и оценивались гораздо ниже работ, созданных непосредственно детьми, но под чутким руководством преподавателя.

– В целом, проекты оказались все очень интересные и, самое главное, по теме конкурса, – рассказала директор «НИИ общественного здоровья им. Н.А.Семашко» Елена Аксенова. – Ребята отлично поработали и провели массу очень интересных экспериментов. Развеяли много мифов, созданных взрослыми об экологии в регионе. Конкурс прошел сразу в нескольких дисциплинах с ориентацией на непосредственную практику. Дети изучали актуальные вопросы экологии Приморья, а не абстрактные научные темы. По-моему, это позволило школьникам понять, что они, как жители этого края, несут ответственность за экологию наравне со взрослыми. Преподавателям удалось реализовать исследовательский компонент образовательной программы. Чиновникам и наблюдателям – задуматься над поднятыми детьми вопросами, отделить мифы и реальность, явным образом увидеть, где возникают наибольшие риски для здоровья населения.

Об интересе подрастающего поколения к проблемам экологии можно судить по количеству участников, среди которых оказались не только представители Владивостока, но и школьники из различных приморских районов. Участники, дошедшие до очного этапа, успели разобраться в вопросах озеленения города, утилизации целлофана, вреде пыли, влиянии синтетических моющих средств и загрязнения побережья. Среди заданий конкурса был и «экологический батл», в рамках которого участники подобрали слоганы к своим работам и на живом примере продемонстрировали способы решения сложившейся проблемы. Во время заключительного этапа состязаний школьники подняли крайне актуальную тему «китовой тюрьмы» в Приморье. Ребята предложили несколько действенных решений по освобождению косаток и белух в бухте Средняя. Юные приморцы провели внушительную исследовательскую работу и впечатлили членов жюри своим научным подходом.

- Проекты многогранные и интересные. Многие из них очень продуманы с точки зрения исследований. Выполнены достаточно профессионально, – отметила директор «НИИ общественного здоровья им. Н.А.Семашко» Елена Аксенова. – По-моему, достаточно интересно было бы сделать такой исследовательский проект по всей России с поддержкой тех регионов, где экология края находится под особым вниманием руководства страны. А потом сравнить детский взгляд на экологические вопросы в разных субъектах РФ, посмотреть на комплекс мер, которые они предлагают для изменения экологической ситуации в лучшую сторону. Это будет хорошим подспорьем для проектных офисов по нацпроекту «Экология».

Победителем научного конкурса стала команда клуба «Урагус», представители которой занимаются в центре детского творчества поселка Терней. Ребята проделали огромную работу по наблюдению за гнездованием колонии деревенской и рыжепоясничной ласточек у себя в поселке. Выйдя в финал, юные исследователи успешно выполнили конкурсное задание, подойдя с энтузиазмом и артистизмом к освобождению обитателей «китовой тюрьмы». Руководитель команды Галина Максимова рассказала, что школьники сами разработали концепцию выступления, победу коллективу принесли сплоченность и трудолюбие. Педагог уверена, что у конкурса большой потенциал. В следующем году наставница надеется вернуться уже с тремя командами из Тернея. По словам руководителя, для этого есть все предпосылки: успешно реализуемые экологические проекты, желание детей и, что самое главное, бесценный опыт.

Организаторы конкурса планируют расширить в новом году географию участия. Специалисты отметили, что вовлеченность в совместную исследовательскую работу благоприятно влияет на всех участников научного проекта. Это новый опыт не только для детей, но и для педагогов и даже для членов жюри. Проект помогает раскрыть творческий потенциал и интегрировать полученные знания в жизнь. Благодаря участию в нем дети могут не только принести пользу экологии региона, но и получить навыки, необходимые каждому уважающему себя ученому.

Партнеры конкурса: Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания», Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Н. А. Семашко Российской академии наук, «Малый порт» (г.Находка), Международный экологический фонд «Чистые моря», Ассоциация морских портов, государственное автономное учреждение профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования», Межрегиональный фонд поддержки молодежных инициатив «Татьянин день - Приморье», Московский государственный институт международных отношений.

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