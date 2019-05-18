Сегодня, 18 мая, на территории ТРК «Приморское кольцо» во время проведения автосалона VIAS-2019 силач Иван Савкин установил новый мировой рекорд, протащив на два метра вперед грузовик массой 19,6 тонн.

Человек-гора Иван Савкин.

За несколько минут до установления нового рекорда приморский силач побывал в открытой студии радио «Комсомольская правда» - Приморье» и в прямом эфире рассказал о том, как он готовился к этому достижению.

Спортсмен установил новый рекорд во время проведения международного автосалона VIAS-2019.

- Вообще предполагалось, что я протащу сразу два грузовика в сцепке, при этом в качестве сподручных средств будет лишь канат. Но потом все поменялось, и вчера, во время тренировки, я тащил один грузовик массой более 19 тонн без каких-либо сподручных средств - лишь мои ноги и руки на асфальте, - прокомментировал Иван Савкин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/709586" frameborder="0"></iframe> Приморский силач Иван Савкин установил новый мировой рекорд, протянув грузовик массой 19,6 тонн.

Приморский богатырь без особых проблем справился со своей задачей. Он протянул самосвал FAW массой 19,6 тонн на два метра. Принимал поздравления знаменитый силач не только от организаторов, но и от посетителей автосалона. Сразу после взятия рекорда все желающие могли сфотографироваться с героем сегодняшнего дня. Не обошлось и без импровизированной автограф-сессии.

Приморский силач не скрывает, что май выдался для него весьма тяжелым и насыщенным месяцем. Так, 2 мая силе русского богатыря покорился теплоход-контейнеровоз, водоизмещением около 16000 тонн и весом 11300 тонн. А уже 9 мая приморский силач весьма неординарно решил поздравить россиян, сдвинув 18-ти тонный трактор на центральной площади в селе Пакровка.

Следующий рекорд Иван Савкин планирует установить уже 1 июня.

Кстати

Иван Савкин поделился с «Комсомольской правдой» информацией о своих дальнейших планах по установке новых рекордов. Так 1 июня запланировано еще одно знаковое событие для именитого спортсмена - он намерен стать первым человеком в мире, кто сдвинет с места сельскохозяйственный комбайн. Устанавливать новый рекорд Иван Савкин будет в селе Покровка Приморского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новым рекордом отметил 9 мая приморский силач Иван Савкин

Приморский силач Иван Савкин сдвинул теплоход весом больше 11000 тонн

Мировой рекордсмен Иван Савкин установил сразу два рекорда в Приморье

Силач Савкин поставил во Владивостоке мировой рекорд по буксировке водного транспорта

Силач из Приморья Иван Савкин сдвинул с места 40-тонный большегруз