Косаток из приморской «китовой тюрьмы» шесть часов держали в хабаровском порту в ожидании перегрузки

ВНИРО и компании-отловщики, заключившие контракты на перевозку трех косаток на общую сумму 30 милилонов рублей, вечером 12 июля погрузили контейнеры с животными на речное судно «ТрансАмур-3» в Хабаровском порту. До этого животные шесть часов провели в фурах в ожидании, когда на судно доставят прочий груз, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Сейчас проходит уже второй этап выпуска узников «китовой тюрьмы» из бухты Средняя в Приморском края. В первой партии тем же путем доставили две косатки и шесть белух. Их уже выпустили в Охотское море, за ними продолжают присматривать ученые по спутниковым маякам, установленным на плавниках.

За выпуском второй партии животных, в которую вошли только три косатки, уже пристально следит группа волонтеров. Они сняли все этапы операции от перегрузки животных из вольер в бухте Средняя на грузовики до погрузки в Хабаровском порту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/719983" frameborder="0"></iframe> Перевозка трех косаток из Приморья в Хабаровск.

- В целом, теперь волонтеры «Эковахты Сахалина» могут гарантировать, что все три косатки живы и действительно отправлены из Хабаровска по Амуру в Николаевский район к месту выпуска в Охотском море. Из выявленных недостатков можно отметить слишком быструю езду грузовиков с косатками по участкам грунтовой, ухабистой дороги, что могло статья причиной укачивания животных, а также периодически небольшую утечку воды из одной из машин, - рассказал руководитель сахалинской экологической организации Дмитрий Лисицын.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/719984" frameborder="0"></iframe> Погрузка косаток на баржу в Хабаровске.

Кроме того, по его словам, в Хабаровском порту контейнеры с животными более 6 часов простояли в ожидании, когда на судне разместят другие грузы. Это означает, что отправку косаток из бухты Средней также можно было отложить на полдня, тем самым сократив время мучений животных в тесных железных ящиках.

Однако сам процесс погрузки команда, сопровождающая животных, провела профессионально, быстро и слаженно. Перед подъемом контейнера воду из него полностью сливают, а после установки его на палубу судна заливают до верху свежей, заранее приготовленной водой, в которой растворена соль. Воду охлаждают с помощью льда. Таким образом, уже через 3-4 минуты косатки получают свежую порцию охлажденной воды, что облегчает их положение.

Всего косаткам нужно преодолеть путь в 1800 километров до базы южнее мыса Перовского в Хабаровском крае. Там и произойдет выпуск животных.

Косаткам полностью меняют воду на свежую. Фото: предоставлено организацией «Эковахта Сахалина»

В бухте Средняя на сегодняшний день остается еще 5 косаток и 81 белуха. Все они были отловлены летом прошлого года четырьмя частными компаниями для продажи в китайские океанариумы. После резонанса в СМИ суды признали разрешения, выданные Росрыболовством, незаконными, а отловщиков оштрафовали за нарушения правил вылова животных на 150 миллионов рублей. Правда, животных не конфисковали, а начали выкупать у отловщиков по 10 миллионов за костаку и по три за белуху. То есть владельцы «китовой тюрьмы» получат от ВНИРО более 320 миллионов за животных. Первая партия животных покинула «тюрьму» в день Прямой линии Владимира Путина.

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