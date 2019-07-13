2019-07-13T09:40:09+03:00
Общество

Косаток из приморской «китовой тюрьмы» шесть часов держали в хабаровском порту в ожидании перегрузки

Независимые наблюдатели отметили ряд недостатков операции по освобождению китов, но в целом остались довольны [видео]
Сергей БАЛАНОВ
Поделиться:
Процесс перегрузки в Хабаровском порту. Фото: предоставлено организацией «Эковахта Сахалина»Процесс перегрузки в Хабаровском порту. Фото: предоставлено организацией «Эковахта Сахалина»
Изменить размер текста:

ВНИРО и компании-отловщики, заключившие контракты на перевозку трех косаток на общую сумму 30 милилонов рублей, вечером 12 июля погрузили контейнеры с животными на речное судно «ТрансАмур-3» в Хабаровском порту. До этого животные шесть часов провели в фурах в ожидании, когда на судно доставят прочий груз, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Сейчас проходит уже второй этап выпуска узников «китовой тюрьмы» из бухты Средняя в Приморском края. В первой партии тем же путем доставили две косатки и шесть белух. Их уже выпустили в Охотское море, за ними продолжают присматривать ученые по спутниковым маякам, установленным на плавниках.

За выпуском второй партии животных, в которую вошли только три косатки, уже пристально следит группа волонтеров. Они сняли все этапы операции от перегрузки животных из вольер в бухте Средняя на грузовики до погрузки в Хабаровском порту.

Перевозка трех косаток из Приморья в Хабаровск.

- В целом, теперь волонтеры «Эковахты Сахалина» могут гарантировать, что все три косатки живы и действительно отправлены из Хабаровска по Амуру в Николаевский район к месту выпуска в Охотском море. Из выявленных недостатков можно отметить слишком быструю езду грузовиков с косатками по участкам грунтовой, ухабистой дороги, что могло статья причиной укачивания животных, а также периодически небольшую утечку воды из одной из машин, - рассказал руководитель сахалинской экологической организации Дмитрий Лисицын.

Погрузка косаток на баржу в Хабаровске.

Кроме того, по его словам, в Хабаровском порту контейнеры с животными более 6 часов простояли в ожидании, когда на судне разместят другие грузы. Это означает, что отправку косаток из бухты Средней также можно было отложить на полдня, тем самым сократив время мучений животных в тесных железных ящиках.

Однако сам процесс погрузки команда, сопровождающая животных, провела профессионально, быстро и слаженно. Перед подъемом контейнера воду из него полностью сливают, а после установки его на палубу судна заливают до верху свежей, заранее приготовленной водой, в которой растворена соль. Воду охлаждают с помощью льда. Таким образом, уже через 3-4 минуты косатки получают свежую порцию охлажденной воды, что облегчает их положение.

Всего косаткам нужно преодолеть путь в 1800 километров до базы южнее мыса Перовского в Хабаровском крае. Там и произойдет выпуск животных.

Косаткам полностью меняют воду на свежую. Фото: предоставлено организацией «Эковахта Сахалина»

Косаткам полностью меняют воду на свежую. Фото: предоставлено организацией «Эковахта Сахалина»

В бухте Средняя на сегодняшний день остается еще 5 косаток и 81 белуха. Все они были отловлены летом прошлого года четырьмя частными компаниями для продажи в китайские океанариумы. После резонанса в СМИ суды признали разрешения, выданные Росрыболовством, незаконными, а отловщиков оштрафовали за нарушения правил вылова животных на 150 миллионов рублей. Правда, животных не конфисковали, а начали выкупать у отловщиков по 10 миллионов за костаку и по три за белуху. То есть владельцы «китовой тюрьмы» получат от ВНИРО более 320 миллионов за животных. Первая партия животных покинула «тюрьму» в день Прямой линии Владимира Путина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Не выпустили, а выбросили: экологи возмутились освобождению косаток и белух. Общественники не верят, что все белухи выжили, и требуют отправить руководство ВНИРО в отставку (подробнее)

Опубликовано видео перевозки и выпуска касаток и белух из приморской «китовой тюрьмы». Ученые сняли все этапы первой операции спасения узников центра реадаптации мормлеков (подробнее)

Ученые и члены команды Кусто разошлись во мнениях по поводу выпуска узников приморской «китовой тюрьмы». Ученые считают, что костаки и белухине прошли реабилитацию, а домой их везут не тем путем (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: ««Китовая Тюрьма» в бухте Средней»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Профессия: бортпроводник
В честь Дня бортпроводника гражданской авиации, который отмечают во всем мире 12 июля, мы решили вспомнить, как эта профессия менялась с годами, и пообщаться с действующими опытными бортпроводниками, чтобы узнать о сегодняшних реалиях и новых тенденциях
«Я хочу, чтобы у дочки как можно дольше был папа»: Исповедь жены умирающего экс-футболиста «Зенита»
Русская супруга парализованного Фернандо Риксена рассказала «КП», как плакала из-за эвтаназии, почему от спортсмена отвернулась вся семья и как 7-летняя дочка живет с погибающим отцом
Самый дорогой гриб на планете: Кордицепс управляет поведением насекомых и помогает китайцам выигрывать Олимпиады
Ведущий российский миколог, автор множества книг о грибах Михаил Вишневский - о том, действительно ли чудо-гриб, который стоит дороже, чем золото, обладает лекарственными свойствами
Новости 24