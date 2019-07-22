Ливни в Приморье снова оказались чрезвычайной ситуацией

Тайфун «Данас», натворивший бед в Японии и Корее, успел превратиться в циклон, прежде чем обрушился на Приморский край в ночь на понедельник. Но и этого хватило, чтобы затопить несколько населенных пунктов и размыть дороги. Владивосток отделался лишь несколькими поваленными деревьями, а вот в Лазовском районе пришлось объявлять режим ЧС.

- Во Владивостоке и в пригороде за вечер воскресенья и ночь понедельника выпало почти 70 миллиметров осадков - это примерно половина месячной нормы для города. Больше всего осадков за аналогичный период выпало в Преображении - почти 125 миллиметров - и в Барабаше - 113 миллиметров. Это почти месячная норма осадков для этих населенных пунктов. В Посьете выпало 69 миллиметров осадков, - рассказал «КП - Владивосток» Виктор Чулков, пресс-секретарь Примгидромета.

Результат не заставил себя долго ждать: сразу несколько дорог в Приморье блокировали разлившиеся реки. Из-за перелива воды в районе села Барабаш отрезанным оказался почти весь Хасанский район.

Но больше всего пострадал от ливней Лазовский район. Утром понедельника река Соколовка разлилась и затопила часть поселка Преображение, местные власти, спасая мост на единственной дороге к поселку, приняли решение вскрыть дорогу к нему, населенный пункт оказался блокированным. К вечеру понедельника районные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Мост через Соколовку - единственный путь в Преображение. Фото: социальные сети

В Преображении было подтоплено 20 домов и 16 придомовых территорий. Движение в поселок уже удалось восстановить, специалисты приступили к ликвидации последствий.

В Преображении утонул даже летний лагерь «Юный рыбак». К счастью, детей в нем не было – после массового отравления в начале месяца, когда в больницу попали 67 человек, вторую смену отменили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/721575" frameborder="0"></iframe> Скандальный лагерь «Юный рыбак», в котором отравились дети, смывает водой.Предоставлено очевидцами

Местные жители говорят, что так сильно Преображение не затапливало с 80-х годов, с тех пор, как в Приморье «заглядывал» тайфун «Джуди». Паводки были, но чтобы ходить по двору по пояс в воде, чтобы вода в домах по окна – такого никто не припомнит. Винят во всем насыпь, ведущую к старому мосту через Соколовку. Капитальный мост здесь построить только планируют, пока же оставили короткий, временный. Дорогу к нему отсыпали, заузив реке выход.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/721579" frameborder="0"></iframe> Река Соколовка и единственный мост на пути в Преображение.

- Мост родной был 113 метров, временный всего 50. Соответственно ход воды уменьшился практически в 2 раза, - подтверждает глава Лазовского района Юрий Мосальский.

Теперь жителям Преображения и дождь - ЧС.

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