Социальные сети активно обсуждают видео, на котором рыбаки кормят с рук и гладят косатку. Кадры, как утверждается, пришли из Охотского моря и были сделаны недалеко от мыса Перовского. Именно там 16 июля на свободу отпустили трех косаток, которые около года содержались в «китовой тюрьме» в Приморье.

Видео по-настоящему разделило людей на два лагеря. Ряд пользователей соцсетей считают, что снятые кадры – фейк или вброс компаний-отловщиков. Якобы, они хотят доказать миру, что выпуск косаток на волю был ошибкой – они все равно не адаптировались. Однако тех, кто считает, что на видео бывшая узница «китовой тюрьмы», которая не реадаптировалась перед выпуском.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/722494" frameborder="0"></iframe> Косатка, предположительно выпущенная из приморской «китовой тюрьмы», выпрашивает еду у рыбаков.Социальные сети

- Видео сняли мои знакомые, они говорят, что косатка пришла к ним спустя два дня после освобождения. Конечно, ни они, ни я не уверены, что это та самая косатка из «китовой тюрьмы», но это ненормальное поведение для этих морских млекопитающих. Я неоднократно встречался с ними, даже плавал на сапе. Дикие косатки не подходят к людям и не едят с рук, а уж тем более не дают себя гладить, - рассказал опубликовавший видео Бахт Мавланов, директор «Дальневосточного центра активного отдыха и путешествий».

В поддержку версии, что косатка-попрошайка жила в «китовой тюрьме» говорит тот факт, что на плавнике мормлека можно разглядеть маячок. К тому же ВНИРО на днях заявили, что рядом с берегом в районе мыса Первоского плавает молодая самка, выпущенная из «китовой тюрьмы», и сокращает улов рыбаков.

Такие маячки ставят ученые на косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы». Фото: ВНИРО

- Я думаю, что, скорее всего, это самая младшая косатка, которая получила имя Александра. Она была выпущена в составе трех косаток во второй партии, но потом трио распалось. Специалисты считают, что выпускать этих мормлеков нужно было одновременно и тогда бы они разбились на те группы, которые у них сложились за время пребывания в «китовой тюрьме». Когда наши эксперты обследовали центр реадаптации в бухте Средняя, они установили, что косатка Александра, сидящая в первом вольере, переговаривалась с сородичами из второго вольера. А выпустили ее с мормлеками из третьего вольера. Соответственно, социальных связей между ними нет, - считает Дмитрий Лисицын, глава организации «Экологическая вахта Сахалина».

Для того, чтобы исправить ситуацию, по мнению экологических активистов, нужно в кратчайшие сроки выпустить оставшихся пять косаток из «китовой тюрьмы». Тогда есть шанс, что молодая самка-попрошайка найдет себе компанию и уйдет в открытое море. Самое главное сейчас, как говорит Дмитрий Лисицын, – не кормить косатку, таким образом люди обрекут ее на смерть. Он также отметил, что вылавливать животное и помещать в неволю - не выход. Для этого придется проходить через серьезную процедуру учета и оценки численности косаток, определение количества рекомендованного вылова, получения квот и тому подобного. К тому же, напомним, что изымать из естественной среды обитания этих мормлеков можно только в научных целях. А у молодой косатки есть шанс социализироваться в дикой природе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/720493" frameborder="0"></iframe> Еще трех косаток отпустили на свободу из "китовой тюрьмы".

Отметим, что еще 5 косаток и 81 белуха до сих пор остаются в центре передержки в бухте Средняя. Выпустить мормлеков планируют на следующей неделе. Их выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагается, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/715708" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о ситуации с китовой тюрьмой в Приморье.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

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