2019-09-20T14:31:57+03:00
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, напавших на сотрудников ФСБ в Японском море

Об этом сообщил Владимир Краснов, начальник дознания погрануправления ФСБ России по Приморскому краю [видео]
Кристина ГРИН
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Браконьер пострадал во время задержания.Браконьер пострадал во время задержания.Фото: Скриншот с видео
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20 сентября стало известно о том, что в момент задержания северокорейских браконьеров, некоторые из них получили ранения. Напомним, что во время морского конфликта с гражданами КНДР, которые вели незаконный промысел на исключительной экономической зоне России, четверо сотрудников погрануправления пострадали от вооруженного сопротивления корейцев. Сейчас они проходят лечение в приморской больнице.

- Оказав сопротивление сотрудникам, шестеро граждан Северной Кореи получили ранения различной степени тяжести. Один из них, к нашему сожалению, впоследствии скончался, - рассказал «Вестям 24» Владимир Краснов, начальник дознания погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Пограничники задержали в Японском море 161 браконьера из КНДР.

Расследование продолжается. Известно, что с браконьерами все следственные действия проходят на борту судна. До прибытия Генконсула они будут находиться на шхунах. Уже известно, что оперативники допросили пострадавших сотрудников ФСБ.

Напомним, что 17 сентября северокорейские рыбаки осуществляли незаконную добычу морепродуктов в исключительной экономической зоне России. Сотрудники погрануправления высадились на одну их шхун для досмотра, но столкнулись с вооруженным сопротивлением. В итоге четверо военных получили ранения.

В конечном итоге все же удалось задержать больше 160 преступников. Сегодня, 20 сентября, их конвоем доставили в Находку для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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