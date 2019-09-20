Умер один из северокорейских браконьеров, напавших на сотрудников ФСБ в Японском море

20 сентября стало известно о том, что в момент задержания северокорейских браконьеров, некоторые из них получили ранения. Напомним, что во время морского конфликта с гражданами КНДР, которые вели незаконный промысел на исключительной экономической зоне России, четверо сотрудников погрануправления пострадали от вооруженного сопротивления корейцев. Сейчас они проходят лечение в приморской больнице.

- Оказав сопротивление сотрудникам, шестеро граждан Северной Кореи получили ранения различной степени тяжести. Один из них, к нашему сожалению, впоследствии скончался, - рассказал «Вестям 24» Владимир Краснов, начальник дознания погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/732863" frameborder="0"></iframe> Пограничники задержали в Японском море 161 браконьера из КНДР.

Расследование продолжается. Известно, что с браконьерами все следственные действия проходят на борту судна. До прибытия Генконсула они будут находиться на шхунах. Уже известно, что оперативники допросили пострадавших сотрудников ФСБ.

Напомним, что 17 сентября северокорейские рыбаки осуществляли незаконную добычу морепродуктов в исключительной экономической зоне России. Сотрудники погрануправления высадились на одну их шхун для досмотра, но столкнулись с вооруженным сопротивлением. В итоге четверо военных получили ранения.

В конечном итоге все же удалось задержать больше 160 преступников. Сегодня, 20 сентября, их конвоем доставили в Находку для дальнейшего разбирательства.

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