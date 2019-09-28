Ученые изменили способ перевозки узников приморской «китовой тюрьмы»

Очередную партию узников приморской «китовой тюрьмы» везут к свободе. На этот раз в естественную среду обитания вернутся 14 белух. Отвезти китообразных домой должны были еще в начале сентября, однако операцию спасения пришлось несколько раз откладывать из-за неспокойного Амура.

В итоге ученые приняли решение перевезти белух морем на борту научно-исследовательского судна ВНИРО. Китообразных доставят в Сахалинский залив к побережью Хабаровского края. Выпускать белух будут там же, где свободу обрели другие узники «китовой тюрьмы» - в районе мыса Перовского. Дорога из бухты Средняя до места выпуска займет три дня.

- У науки уже был успешный опыт выпуска животных с судна. Мы рассчитываем, что весь процесс пройдет удачно и никакие погодные условия нам не помешают, - сообщил Алексей Байталюк, аместитель директора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии – руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Напомним, что предыдущие партии китообразных из Приморья в Хабаровский край перевозили в фурах, затем животных перегружали на баржи и везли до Николаевска-на-Амуре, где снова «пересаживали» на машины. Из-за паводка на Амуре ряд дорог подтоплены и закрыты, поэтому от привычной схемы пришлось отказаться,

Белух уже везут на свободу. Ближайшие три дня они проведут в специальных ваннах в сопровождении специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО и ветеринарные врачи, которые будут следить за состоянием их здоровья.

Напомним, что десять косаток и 12 белух уже обрели свободу. Всех узников «китовой тюрьмы» выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагалось, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей.

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