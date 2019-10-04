Еще одного браконьера из КНДР отправили в СИЗО после нападения на сотрудника ФСБ в Приморье

Суд в Находке отправил в СИЗО еще одного северокорейца-участника нападения на пограничников. Напомним, что 17 сентября граждане КНДР, которые незаконно добывали биоресурсы примерно в 180 милях от Приморья. На законные требования пограничников браконьеры не отреагировали и оказали вооруженное сопротивление.

- Суд поместил гражданина КНДР под арест на время предварительного следствия. В СИЗО его отправили на такой же срок, как и остальных – на два месяца, - рассказали «КП-Владивосток» в городском суде Находки.

Ранее суд отправил под арест еще десять граждан КНДР, обвиняемых в нападении на пограничников. Стычка произошла в исключительной экономической зоне России, где браконьеры ловили кальмара. Восемь пограничников высадились на северокорейскую шхуну, нелегалы отказались подчиниться и, вооружившись ручной пилой, металлическими профилями и душкой амбарного замка, напали на сотрудников ФСБ. Браконьеры попытались отобрать у военнослужащих автоматы, но безуспешно. Однако четыре пограничника получили ранения, один – огнестрельное, двоим потребовалась операция. Пострадавшие были и среди северокорейцев, один скончался.

Менее, чем за месяц пограничники задержали более 500 граждан КНДР, которые незаконно добывали биоресурсы в российской исключительной экономической зоне. Все северокорейцы в ожидании решения находятся на своих шхунах под Находкой и поселком Посьет.

Накануне браконьеры из КНДР вновь не подчинились законным требованиям пограничников, сотрудникам ФСБ пришлось открыть огонь. В результате обстрела на судне-нарушителе начался пожар, огонь вспыхнул в машинном отделении. Шхуну удалось задержать, пожар потушить экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуировать. Пятеро из северокорейцев получили ранения, им оказана медицинская помощь.

Напомним, что тысячи северокорейских шхун в период тайфунов укрылось в бухтах Приморья, кинув сигнал «терплю бедствие». Проигнорировать мольбы о помощи пограничники не могли и разрешили судам войти в наши территориальные воды. Северокорейцы должны были стоять на якоре и покинуть край, как только наступит штиль. Однако браконьеры не только продолжили незаконно добывать биоресурсы, но и выходили на берег. Такое поведение гостей всерьез возмутило жителей Приморья. Но у некоторых рыбаков все-таки проснулась совесть и они покинули территориальные воды Приморья. Только посмотрите это эпичное видео.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Ананьев, адвокат адвокатского бюро «ОПОРА».

- По какой причине всех браконьеров до сих пор держат на шхунах – мне непонятно. Есть преступление, за ним должна быть мера пресечения, следствие, а потом приговор. В российском законодательстве их должны судить по статье 253 части 3 – «Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ» и по 322 «Незаконное пресечение государственной границы РФ». Если исходить из этих статей, то иностранцам грозит до 6 лет лишения свободы. Разумеется, это не касается тех, кто напал на пограничников - их ждет более суровое наказание.

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