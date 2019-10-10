Пять северокорейских рыбаков отправили в СИЗО после нападения на сотрудников ФСБ в Приморье

Городской суд Находки поместил под стражу еще пять браконьеров из КНДР, которые стали участниками нападения на приморских пограничников. Напомним, что 17 сентября северокорейцы, незаконно добывавшие биоресурсы в исключительной экономической зоне России, отказались подчиниться требованиям сотрудников ФСБ и напали.

- Решением суда пять граждан КНДР заключены под стражу на два месяца на время предварительного следствия, - сообщили «КП-Владивосток» в Находкинском городском суде.

Ранее в СИЗО отправились 11 граждан КНДР, которые также участвовали в нападении на пограничников. Инцидент произошел примерно в 180 милях от Приморья в районе банки Кита-Ямато. Во время рейда сотрудники ФСБ обнаружили две шхуны и 11 мотоботов, которые бессовестно и без разрешительных документов добывали биоресурсы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/732863" frameborder="0"></iframe> Пограничники задержали в Японском море 161 браконьера из КНДР.

Одна шхуна подчинилась требованиям пограничников, во время осмотра второй экипаж оказал вооруженное сопротивление. Северокорейцы схватили ручную пилу, металлические профиля и напали на сотрудников ФСБ. Браконьеры попытались отобрать у военнослужащих автоматы, но пограничникам удалось отбить атаку и задержать судно. Как итог – четыре сотрудника ФСБ ранены, в одного попала пуля, двоим потребовалась операция. Жертвы были и среди северокорейцев – один скончался.

После инцидента в МИД России был вызван Временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп. По информации СМИ, в ведомстве он провел около часа, после отказался от общения с журналистами и спешно покинул Министерство. Отмечается, что он обещал незамедлительно доложить об инциденте в Пхеньян.

По факту нападения северокорейскими браконьерами на военнослужащих пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Максимальное наказание – до 20 лет колонии.

В начале октября число задержанных за незаконный промысел в исключительной экономической зоне России граждан КНДР приблизилось к 570-ти. Нелегалы дожидаются решения под конвоем на своих шхунах, которые стоят на рейде под Находкой и поселком Посьет. Питаются браконьеры из своих запасов. В ближайшее время они будут отправлены домой.

Напомним, что тысячи северокорейских шхун в период тайфунов укрылось в бухтах Приморья, кинув сигнал «терплю бедствие». Проигнорировать мольбы о помощи пограничники не могли и разрешили судам войти в наши территориальные воды. Северокорейцы должны были стоять на якоре и покинуть край, как только наступит штиль. Однако браконьеры не только продолжили незаконно добывать биоресурсы, но и выходили на берег. Такое поведение гостей всерьез возмутило жителей Приморья. Но у некоторых рыбаков все-таки проснулась совесть и они покинули территориальные воды Приморья. Только посмотрите это эпичное видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/732345" frameborder="0"></iframe> Северокорейские шхуны покидают Приморье.Видео: Роман Капустян

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Ананьев, адвокат адвокатского бюро «ОПОРА».

- По какой причине всех браконьеров до сих пор держат на шхунах – мне непонятно. Есть преступление, за ним должна быть мера пресечения, следствие, а потом приговор. В российском законодательстве их должны судить по статье 253 части 3 – «Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ» и по 322 «Незаконное пресечение государственной границы РФ». Если исходить из этих статей, то иностранцам грозит до 6 лет лишения свободы. Разумеется, это не касается тех, кто напал на пограничников - их ждет более суровое наказание.

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