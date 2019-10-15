2019-10-15T12:21:48+03:00
Общество

Роскошь под итальянским флагом: фотоэкскурсия на Costa Serena

Корреспондент «КП»-Владивосток» побывал на лайнере мечты
Милана СОКОЛ
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Costa Serena во ВладивостокеCosta Serena во ВладивостокеФото: Милана СОКОЛ
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Круизный лайнер Costa Serena вновь посетил Владивосток. Флагман итальянской компании Costa Cruises с 2300 пассажирами пришвартовался у причалов Морского вокзала 14 октября, в этот же вечер отчалил в Корею. Корреспонденту «КП»-Владивосток» удалось побывать на борту гигантского лайнера. Дизайн каждой из палуб оригинален, убранство в стиле античной мифологии, разбавлено современными предметами интерьера, фресками и картинами. Редакция предлагает читателям окунуться в атмосферу роскоши, и узнать в каких условиях проходят рейсы судна класса Concordia.

Панорамные лифты с шикарным видом Фото: Милана СОКОЛ

Панорамные лифты с шикарным видомФото: Милана СОКОЛ

Интерьер в древнегреческом стиле Фото: Милана СОКОЛ

Интерьер в древнегреческом стилеФото: Милана СОКОЛ

Costa Serena построен в 2007 году в Италии. Длина лайнера 290 метров, а водоизмещение 11200 тонн. На 13 палубах с комфортом могут разместиться 3617 пассажиров, обслуживанием которых занимает больше 1000 человек персонала. К слову работники судна разных национальностей, однако, руководящие должности занимают по большей части именно итальянцы.

Улыбчивый персонал к вашим услугам Фото: Милана СОКОЛ

Улыбчивый персонал к вашим услугамФото: Милана СОКОЛ

Стойка для регистрации гостей Фото: Милана СОКОЛ

Стойка для регистрации гостейФото: Милана СОКОЛ

«Морская Серена» пришла во Владивосток из Японии с опозданием. Пятичасовая задержка оказалась вызвана погодными условиями из-за бушевавшего в Японском море тайфуна «Хагибис».

Одна из фресок на лайнере Фото: Милана СОКОЛ

Одна из фресок на лайнереФото: Милана СОКОЛ

–Когда вышли из Нагасаки, стало штормить. Качка была довольно ощутима, даже на таком гиганте,– поделились эмоциями пассажиры.

Кстати среди 2300 иностранных пассажиров, которые отправились осмотреть главные достопримечательности Владивостока, оказалось и 6 россиян. На обратный рейс в корейский порт Сокчо, купили билеты еще 10 русскоязычных туристов. Специалисты департамента туризма Приморского края уверены, что со временем поток российских туристов будет увеличиваться.

Иностранные туристы приехали посмотреть город Фото: Милана СОКОЛ

Иностранные туристы приехали посмотреть городФото: Милана СОКОЛ

Чем же может удивить своих пассажиров Costa Serena? У каждой палубы свое название – одни именуются знаками зодиака, другие в честь Кассиопеи, Андромеды и прочих мистических персонажей. На верхних палубах лайнера размещаются бассейны, их целых четыре, а также джакузи и видовые площадки.

Зона отдыха Фото: Милана СОКОЛ

Зона отдыхаФото: Милана СОКОЛ

Одна из палуб для комфортного отдыха пассажиров Фото: Милана СОКОЛ

Одна из палуб для комфортного отдыха пассажировФото: Милана СОКОЛ

Отдельного внимания заслуживает огромный спа-центр, расположившийся на двух палубах.

Территория спа-центра Фото: Милана СОКОЛ

Территория спа-центраФото: Милана СОКОЛ

Ниже находятся рестораны их пять и бары –13. Каждый со своей тематикой и меню. Для любителей футбола есть мини-музей «Ювентуса».

Святыня футболистов Фото: Милана СОКОЛ

Святыня футболистовФото: Милана СОКОЛ

Для любителей азартных игр свои двери открывает настоящее казино.

Казино Фото: Милана СОКОЛ

КазиноФото: Милана СОКОЛ

Гости круизного судна могут разнообразить свой досуг походом в концертный зал, где проходят выступления артистов, включая театральные постановки, а также просмотр кинокартин на большом экране.

Театр Фото: Милана СОКОЛ

ТеатрФото: Милана СОКОЛ

На лайнере даже есть собственная небольшая католическая часовня, соседство которой с диско-баром немного удивила.

Диско-бар Фото: Милана СОКОЛ

Диско-барФото: Милана СОКОЛ

Желающие могут прийти помолиться Фото: Милана СОКОЛ

Желающие могут прийти помолитьсяФото: Милана СОКОЛ

Библиотека, магазины, фитнес-центр, и ночной клуб – открыты для пассажиров Costa Serena.

Один из шикарных ресторанов Фото: Милана СОКОЛ

Один из шикарных ресторановФото: Милана СОКОЛ

Тренажерный зал открыт для всех желающих Фото: Милана СОКОЛ

Тренажерный зал открыт для всех желающихФото: Милана СОКОЛ

Магазины закрываются на время стоянки в порту Фото: Милана СОКОЛ

Магазины закрываются на время стоянки в портуФото: Милана СОКОЛ

В следующий раз жители Владивостока увидят Costa Serena увидят 17 октября. Лайнер зайдет в приморский порт из Кореи, после чего отправится в порт Сакаиминато в Японии. На этом круизный сезон 2019 будет завершен.

Морской гигант вернется в столицу Приморья 17 октября Фото: Милана СОКОЛ

Морской гигант вернется в столицу Приморья 17 октябряФото: Милана СОКОЛ

Справка

Costa Serena впервые посетил Владивосток в мае 2018 года. Судно подобного класса и размеров тогда впервые зашло в приморский порт. Следующими гостями столицы Дальнего Востока стали MSC Splendida, Spectrum of the Seas, Quantum of the Seas, Maasdam и Westerdam,которые пришвартовались практически одновременно, а также другие лайнеры-гиганты . В рамках ВЭФ-2019 в Приморье зашла Costa Venezia, превратившаяся в плавучую гостиницу для высокопоставленных гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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