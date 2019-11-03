Мощный взрыв, прогремевший утром 2 ноября на танкере «Залив Америка», унес жизнь, по информации следователей, минимум двух человек. Еще один член экипажа числится в списках пропавших без вести, хотя его также считают погибшим. В распоряжении редакции «Комсомольская правда - Владивосток» появились фото и видео с места трагедии, которые прислали читатели.

Поиски третьего погибшего продолжаются. Фото: читатели

Напомним, ЧП произошло в городе Находка в 8:30 утра. На танкере химовозе, компании «Наяда», произошел взрыв газовоздушной смести. Из-за чего пострадала средняя часть судна, ее буквально разворотило. Обошлось без возгорания и разлива нефтепродуктов, однако с пострадавшими: взрывной волной за борт выкинуло трех членов экипажа. Тела двоих был найдены сразу, поиски третьего человека продолжаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/741570" frameborder="0"></iframe> ЧП на приморском танкере.Видео: социальные сетиМилана СОКОЛ

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: читатели

В результате чрезвычайного происшествия уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц. В настоящее время танкер отбуксирован к берегу. Поиски пропавшего продолжаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/741603" frameborder="0"></iframe> Кадры с места ЧП в приморском городе Находка.Видео: Дальневосточное СУ на транспорте СК РФМилана СОКОЛ

Танкер принадлежал компании «Наяда». Фото: читатели

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/741701" frameborder="0"></iframe> Взрыв на танкере «Залив Америка» в Приморье: появились фото и видео с места ЧП.Предоставлено героем публикации

Руководство компании пообещало оказать финансовую помощь семьям погибших. Фото: читатели

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