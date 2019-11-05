Свобода подождет: из-за ветра приостановили погрузку последней партии белух из приморской «китовой тюрьмы»

Скандальная «китовая тюрьма» в Приморье вскоре должна опустеть – на волю в ближайшее время отпустят 50 последних крупных постояльцев бухты Средняя. Погрузка китообразных на судно началась 5 ноября, однако из-за сильного ветра операцию пришлось приостановить.

За выпуском узников «китовой тюрьмы» будут следить экологические активистыФото: ВНИРО

КОРРЕКТИВЫ

Погрузка белух началась утром - к судну «Профессор Кагановский» лодкой буксировался понтон с вольерами, в которых находились китообразные. К 17:00 по местному времени, на борт с помощью специальных носилок подняли шесть мормлеков. Для животных на судне подготовлены специальные транспортировочные ванны, в которых белухи будут находиться до прибытия на место выпуска.

К судну «Профессор Кагановский» лодкой буксировался понтон с вольерамиФото: ВНИРО

- Операция по погрузке животных была приостановлена из-за усилившегося ветра, который мешает подвести к судну очередной понтон с животными из-за его высокой парусности. Белухи могут травмироваться. В связи с этим специалисты оперативно вносят корректировки в способ буксировки понтона к судну, - сообщили «КП» во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Ученые планируют задействовать второе судно – малотоннажный НИС «Зодиак» и буксир, которые на тросах отбуксируют вольеры с животными к судну. В этом случае операция продолжится.

Погрузка белух началась утромФото: ВНИРО

ГДЕ ОТПУСТЯТ, ТАМ И ДОМ

На этот раз ученые решили выпускать узников «китовой тюрьмы» в бухте Успения – у берегов Лазовского заповедника. Место находится примерно в 100 километров от бухты Средняя, где находится центр реадаптации морских млекопитающих.

Такое решение было принято в связи с тем, что в этом районе Японского моря сейчас хорошая кормовая база. С таким выводом согласны экологические активисты, однако они опасаются, что белухи могут стать добычей северокорейских браконьеров. К тому же шансов, что китообразные доберутся до дома в Сахалинский залив – мало, так как Японское море – не привычное место обитания для этих мормлеков.

Операция по погрузке животных была приостановлена из-за усилившегося ветраФото: ВНИРО

За выпуском узников «китовой тюрьмы» будут следить экологические активисты. Для этих целей коалиция «Свободу косаткам и белухам» арендовала судно. Оно уже прибыло в бухту Среднюю.

Напомним, что десять косаток и 26 белух уже обрели свободу. Всех узников «китовой тюрьмы» выловили летом 2018 года с разрешения Росрыболовства, чтобы продать в океанариумы Китая. Правда впоследствии суд на Сахалинепризнал эти разрешения незаконными, а суд во Владивостокепо материалам проверки погрануправления ФСБ оштрафовал отловщиков - компании «Афалина», «Белый кит», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» - на сумму более 150 миллионов. Однако эти «расходы» с лихвой окупятся, потому что за выпуск только первой партии животных государство заплатит этим же компаниям 38 миллионов рублей. Всего же предполагалось, что за 90 белух и 10 косаток отловщики заработают порядка 370 миллионов рублей. По словам зоозащитников, в «китовой тюрьме» также содержатся моржи и тюлени

На этот раз ученые решили выпускать узников «китовой тюрьмы» в бухте УспенияФото: ВНИРО

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Экологический активисты считают, что такое решение приведет к скандалу на международном уровне (подробнее)

Последнюю партию косаток из приморской «китовой тюрьмы» выпустили на свободу

В естественную среду обитания вместе с касатками вернулась и часть белух (подробнее)

Как партизаны: опубликовано видео выпуска белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

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