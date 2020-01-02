Полиция выясняет, кто поджег неприлично дорогую мышь, ранее сбитую дрифтером на площади Владивостока

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» в пресс-службе городского УМВД, по факту поджога фигуры мыши на площади полиция уже проводит доследственную проверку. Сотрудники ведомства намерены разобраться в обстоятельствах произошедшего. Вполне вероятно, что по результатам работы будет принято решение о возбуждении дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/752894" frameborder="0"></iframe> Сожжение разбитого новогоднего символа - большой мыши на главной площади Владивостока попало на видео.

Не исключено, что оставленная на площади фигура оказалась окончательно уничтожена петардой во время празднования Нового года.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали очаги горения. Однако фигура мыши, которая уже вдоволь пострадала от рук человека, скорее всего восстановлению уже не подлежит.

Напомним, что ранее декоративную мышь на сыре, установленную на главной площади Владивостока, сбил водитель иномарки. Виновник необычного ДТП уже задержан. Тогда и выяснилось, что символ 2020 года не так-то прост, как могло показаться. Его стоимость – почти 700 тысяч рубелей. Такую сумму дрифтер должен будет заплатить за причиненный мышке ущерб.

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