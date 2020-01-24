Горячкина проиграла Цзюй Вэнцьзюнь матч за женскую шахматную корону

Во Владивостоке завершился матч первенства мира 2020 года по шахматам среди женщин между россиянкой Александрой Горячкиной и китаянкой Цзюй Вэнцьзюнь. Спортсменка из Китая отстояла свой титул и стала трехкратной чемпионкой мира.

Накануне, 23 января, Александра Горячкина смогла выиграть важнейшую 12-ю партию и перевести матч на тай-брейк. Все решалось 24 января в быстрых партиях. Россиянка по ходу первых двух игр навязала сопернице серьезную борьбу и, по мнению экспертов, имела преимущество, однако обе игры закончились ничейным результатом.

Роковой стала третья партия, которую китаянка выиграла. Спастись в четвертой россиянка не смогла. В итоге Цзюй Вэнцьзюнь отстояла титул накануне Китайского Нового года.

Призовой фонд турнира составлял 500 тысяч Евро. Согласно регламенту, победитель должен был получить 60% от этой суммы, если бы матч закончился после 12 партий. Однако после тай-брейка призовые распределились немного иначе. Победитель получает 275 тысяч Евро, проигравший - 225 тысяч.

РАВНАЯ БОРЬБА

Несмотря на статус соперницы, эксперты сходились во мнении, что 21-летняя претендентка Александра Горячкина практически ничем не уступала двукратной чемпионке мира. Результат говорил об этом же. После шести партий, сыгранных в Шанхае, счет был равный, 3 - 3. Лишь одну, 4-ю партию на родной земле китаянка смогла выиграть, но уже в следующей россиянка отыгралась.

Первая партия на российской земле 16 января тоже закончилась ничей. Но уже на следующий день Горячкина, играя белыми фигурами, довела партию до победы и вышла вперед. Теперь уже китаянке пришлось догонять, впрочем, что она успешно и сделала. В воскресенье Цзюй Вэнцьзюнь одержала победу и сравнялась с соперницей по очкам, а в понедельник одержала вторую победу подряд и вырвалась вперед. В оставшихся двух матчах китаянке для победы достаточно было набрать одно очко.

11-я партия закончилась ничейным результатом и оказалась самой короткой и скучной в матче. Но зато у российской спортсменки хватило времени как следует подготовиться к заключительной партии, выиграть ее и перевести матч на тай-брейк.

ЛИДИРОВАТЬ – МАЛО

На тай-брейке предстояло сыграть четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на каждый ход. Если бы они не выявили победителя, далее следовал бы блиц, а затем партия «Армагеддон». Однако до этого не дошло.

Первая партия прошла в целом с превосходством российской шахматистки. Но в цейтнотном окончании и нервотрепке оно было упущено, и соперницам пришлось согласиться на ничью. Партия длилась чуть больше 70 минут.

Во второй партии преимущество вновь было у скорее Александры, однако соперницы доигрались в итоге до голых королей.

В третьей партии уже китаянка владела преимуществом, и она своего не упустила. Последним шансом остаться в борьбе для Александры могла стать только победа в четвертой партии, однако очередного триумфального камбека не случилось. И после чуть больше часа игры спортсменки пожали друг другу руки.

К сожалению, приходится констатировать, что россиянки не выигрывали мировые чемпионаты с 2008 года (последней нашей чемпионкой на данный момент является Александра Костенюк). Наши шахматисты-мужчины пока тоже только штурмуют «шахматный Олимп»: но с 2013 года норвежца Магнуса Карлсена так никто не одолел, хотя Сергей Карякин в 2016-м дошел аж до тай-брейка.

Досье «КП»:

Александра Горячкина. 21 год. Родилась в Орске, живет в Салехарде. Начинала играть под руководством отца, Юрия Горячкина. В 2008 и 2013 годах выигрывала чемпионаты мира в своих возрастных категориях (до 10 лет и до 14 лет). В 13 лет стала самым молодым международным госсмейстером среди женщин после Хоу Ифань. В 2017 году становилась чемпионкой мира и Европы в командном составе. Двухкратная чемпионка России. Многократная победительница совревнований разных уровней. В 2019 году досрочно выиграла Турнир претендентов, получив право на титульный матч с Вэнцьзюнь.

Цзюй Вэнцьзюнь. 28 лет. Родилась в Шанхае. В 13 лет заняла второе место в чемпионате Азии, затем выиграла чемпионат Китая. В 2012 году проиграла чемпионат мира украинке Анне Ушениной. В 2017 году стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. В мае 2018 года обыграла соотечественницу Тань Чжунъи на чемпионате мира по классическим шахматам. В 18 лет стала гроссмейстером среди женщин. В 2009 и 2011 годах победила в командном чемпионате мира, в 2016 и 2018 годах — на Всемирной шахматной Олимпиаде. В ноябре 2018 года на тай-брейке (13 партия) на чемпионате мира обыграла россиянку Екатерину Лагно. В январе 2020 года так же на тай-брейке обошла Александру Горячкину и завоевала третий титул чемпионки мира.